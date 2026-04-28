Zaposlenim v Dani AFC odpovedi, podjetje v likvidaciji

Podjetje Dani AFC, kjer so krojili usnje za avtomobilsko in pohištveno industrijo, se je zaradi razmer na trgu že več let soočalo z nihanji pri naročilih in zmanjševanjem števila zaposlenih. Še pred petimi leti je imelo več kot 370 delavcev, številka pa se je od takrat zmanjševala do današnjih 57. O odpuščanju delavcev je podjetje skladno z zakonom o delovnih razmerjih konec marca obvestilo Zavod RS za zaposlovanje in Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije. V obvestilu je navedlo, da je v podjetju zaposlenih 57 oseb, od tega 45 žensk, med vsemi zaposlenimi pa je tudi 11 invalidov.

Odpovedi pogodb o zaposlitvi bodo delavcem, ki so v teh dneh odsotni, delili tudi prihodnji teden, sicer pa so ob razdeljevanju odpovedi prisotni predstavniki zavoda za zaposlovanje. Ti so za delavce pripravili opomnik z različnimi informacijami o nadaljnjih postopkih, možnostih, pravicah in obveznostih, je pojasnila vodja koroških uradov za delo pri zavodu za zaposlovanje Jasmina Uršič. Med drugim se lahko delavci v času odpovednega roka že prijavijo v evidenco iskalcev zaposlitve, po preteku odpovednega roka pa v evidenco brezposelnih. Nekateri so medtem že v postopkih dogovarjanja s potencialnimi delodajalci v regiji. Ti sicer na Koroškem trenutno iščejo predvsem delavce za delo v gostinstvu, zdravstvu, sociali, predelovalni dejavnosti in gradbeništvu, je med drugim naštela Uršičeva.

