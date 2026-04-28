Gospodarstvo

Zaposlenim v Dani AFC odpovedi, podjetje v likvidaciji

Slovenj Gradec, 28. 04. 2026 11.03 pred 23 urami 3 min branja 1

STA Ti.Š.
Podjetje Dani AFC

Skupno 57 zaposlenim v podjetju Dani AFC v Slovenj Gradcu delijo redne odpovedi pogodb o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Po prejemu odpovedi imajo delavci, med katerimi je večina žensk, enomesečni odpovedni rok. Podjetje, ki je v italijanski lasti, je medtem v postopku redne likvidacije.

Podjetje Dani AFC, kjer so krojili usnje za avtomobilsko in pohištveno industrijo, se je zaradi razmer na trgu že več let soočalo z nihanji pri naročilih in zmanjševanjem števila zaposlenih. Še pred petimi leti je imelo več kot 370 delavcev, številka pa se je od takrat zmanjševala do današnjih 57.

O odpuščanju delavcev je podjetje skladno z zakonom o delovnih razmerjih konec marca obvestilo Zavod RS za zaposlovanje in Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije. V obvestilu je navedlo, da je v podjetju zaposlenih 57 oseb, od tega 45 žensk, med vsemi zaposlenimi pa je tudi 11 invalidov.

Odpovedi pogodb o zaposlitvi bodo delavcem, ki so v teh dneh odsotni, delili tudi prihodnji teden, sicer pa so ob razdeljevanju odpovedi prisotni predstavniki zavoda za zaposlovanje. Ti so za delavce pripravili opomnik z različnimi informacijami o nadaljnjih postopkih, možnostih, pravicah in obveznostih, je pojasnila vodja koroških uradov za delo pri zavodu za zaposlovanje Jasmina Uršič.

Med drugim se lahko delavci v času odpovednega roka že prijavijo v evidenco iskalcev zaposlitve, po preteku odpovednega roka pa v evidenco brezposelnih. Nekateri so medtem že v postopkih dogovarjanja s potencialnimi delodajalci v regiji. Ti sicer na Koroškem trenutno iščejo predvsem delavce za delo v gostinstvu, zdravstvu, sociali, predelovalni dejavnosti in gradbeništvu, je med drugim naštela Uršičeva.

Zadnja leta je podjetje Dani AFC proizvodne prostore v Slovenj Gradcu najemalo od družbe Prevent Global v stečaju, del katerega je sicer tudi bil predhodnik družbe Dani AFC, družba Prevent AFC.

Kot je danes povedal likvidacijski upravitelj in zdaj že nekdanji direktor podjetja Dani AFC Slavko Jovanov, v teh dneh zaključujejo pospravljanje in čiščenje opreme in prostorov, ki jih bodo v četrtek predali nazaj stečajnemu upravitelju podjetja Prevent Global v stečaju.

Italijanski lastnik podjetja Dani AFC, družba Dani SPA s sedežem v italijanskem mestu Arzignano, se je za likvidacijo slovenske družbe po Jovanovih besedah odločil zaradi visokih stroškov dela, nedoseganja zastavljenih ciljev in drugih razlogov. Lastnik je medtem stroje že odpeljal iz Slovenj Gradca v Italijo, kjer se tovrstna proizvodnja nadaljuje, je povedal.

Pred nekaj tedni je lastnik preselil tudi sedež družbe Dani AFC iz Slovenj Gradca v Sežano. Kot je danes pojasnil Jovanov, je to storil, ker je Sežana bližje sedežu podjetja v Italiji.

Na spletni strani Agencije za javnopravne evidence in storitve je bil 13. aprila letos objavljen poziv upnikom za prijavo terjatev, za kar imajo ti časa 30 dni od objave poziva. Upniki naj prijave terjatev pošljejo priporočeno po pošti na naslov podjetja v Sežani, k temu naj priložijo dokazila, ki izkazujejo obstoj, višino in zapadlost terjatev, je razvidno iz objavljenega poziva.

Jovanov sicer predvideva, da se bodo vsi postopki glede likvidacije zaključili v poletnem času.

KOMENTARJI1

hales
28. 04. 2026 14.09
Čudno, da je teh 57 ostalo do danes. Da si ni že prej našla drugega delodajalca. Sploh, če je od skoraj 400 zaposlenih padlo na slabih 60.
