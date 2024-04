Zaposlenim v Sparu letos 2000 evrov regresa

OGLAS

Kot so sporočili iz podjetja Spar Slovenija, bodo 5270 zaposlenim maja izplačali 100 evrov višji regres kot lani, in sicer 2000 evrov. Ob tem uvajajo tudi nov sistem nagrajevanja. Zaposleni v trgovinah bodo lahko na mesec zaslužili do 450 evrov bruto dodatkov k osnovni plači, če bodo dosegli vse cilje na štirih možnih področjih nagrajevanja.

Spar Slovenija FOTO: Spar Slovenija icon-expand

"To pomeni, da bodo posamezni zaposleni v trgovini ob izpolnjevanju vseh pogojev za izplačilo nagrade lahko prejeli bruto plačo v višini več kot 2000 evrov," so zapisali v podjetju. Pogoji za izplačilo denarne nagrade se med drugim vezani na produktivnost, sodelovanje v mentorskih programih, delo na več oddelkih in nadomeščanju vodij v trgovinah. Trgovec je sicer januarja letos zaposlenim zvišal osnovne plače, in sicer v povprečju za okoli 5 odstotkov. Najnižja osnovna bruto plača v podjetju tako odslej znaša 1272 evrov. Kot so takrat navedli, bodo v letošnjem letu za stroške dela namenili več kot 7,2 milijona evrov dodatnih sredstev.