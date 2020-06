Zaposlitvene namere delodajalcev najslabše po letu 2013

Padec zaposlovanja pričakujejo delodajalci v petih od sedmih v raziskavo zajetih gospodarskih panogah v Sloveniji. O najšibkejših zaposlitvenih namerah poročajo delodajalci v panogi gostinstva in hotelirstva. Delež delodajalcev, ki napovedujejo padec zaposlovanja, je tu za 13 odstotnih točk večji od deleža delodajalcev, ki napovedujejo rast zaposlovanja. Pozitivne so zaposlitvene namere ostale le v drugih proizvodnih sektorjih ter v panogi finančnih in poslovnih storitev.

Po velikosti imajo najšibkejše zaposlitvene namere delodajalci v skupini srednje velikih podjetij, kjer je neto napoved zaposlovanja -14 odstotkov.

Napovedi so se močno poslabšale tudi po regijah. Najbolj negativne zaposlitvene namere v sedmih letih so zabeležili v dveh od štirih v raziskavo zajetih regijah v državi, in sicer v osrednji in jugovzhodni. Delež delodajalcev, ki napovedujejo upad zaposlovanja, je v osrednji Sloveniji za pet odstotnih točk večji od deleža delodajalcev, ki napovedujejo rast, v jugovzhodni Sloveniji pa je ta delež večji za eno odstotno točko.

V jugozahodni regiji so medtem zabeležili najslabšo napoved po letu 2014, a še vedno poročajo o pozitivnih zaposlitvenih namerah. Neto napoved tu znaša -1 odstotek. Prav toliko je tudi neto napoved za jugozahodno regijo.

Raziskava je v Sloveniji zajela 388 podjetij. Na svetovni ravni je bilo vanjo zajetih več kot 34.600 delodajalcev iz 44 držav.

O najslabših napovedih zaposlovanja v tretjem četrtletju na globalni ravni poročajo delodajalci v Singapurju, Kostariki, Peruju, Južni Afriki, Peruju in Kolumbiji, najboljših pa na Japonskem, Tajvanu in v ZDA.