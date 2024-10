Zapreti nameravajo vsaj tri tovarne, odpustiti več deset tisoč ljudi

Po podatkih sveta delavcev je najbolj na udaru Volkswagnova tovarna v Osnabrücku, ki pred nedavnim v nasprotju s pričakovanji ni dobila novega naročila avtomobilskega podjetja Porsche.

Vodstvo Volkswagna načrtuje tudi množična odpuščanja. Kot je povedala Cavallo, bi lahko prišlo do zapiranj celotnih oddelkov, možna je tudi njihova selitev v tujino.

Varčevalni ukrepi bodo po njenih besedah zadevali vse Volkswagnove tovarne v Nemčiji. "Nobena od njih ni varna," je poudarila.

V sindikatu IG Metall, ki zastopa večino zaposlenih v avtomobilski družbi, so ogorčeni. "S tem so nož zarili globoko v srce prizadevne delovne sile," se je na novico odzval Thorsten Gröger iz sindikata.

"Pričakujemo, da bosta Volkswagen in njegov upravni odbor za pogajalsko mizo namesto fantazij o odpuščanju začrtala izvedljive koncepte za prihodnost. Doslej je delodajalska stran predstavljala komaj kaj več kot prazne fraze," je bil oster.

Potem ko je Volkswagen septembra prekinil več kot 30 let star kolektivni dogovor o zaščiti delovnih mest, so namreč predstavniki vodstva in sindikata začeli pogajanja za novo kolektivno pogodbo. IG Metall je septembra neuspešno zahteval sedemodstotno zvišanje plač. Namesto tega naj bi v podjetju zdaj po besedah Cavallo želeli izpeljati 10-odstotno znižanje plač in zamrznitev povišanj plač za dve leti.

"Ti podivjani načrti upravnega odbora nikakor niso sprejemljivi in kršijo vse, kar smo v podjetju doživeli v zadnjih desetletjih," je dejal Gröger.

Pogajalci naj bi se sicer vnovič srečali v sredo.

Volkswagen v največjem gospodarstvu v območju evra zaposluje okoli 120.000 ljudi. Približno polovica jih dela na sedežu podjetja in v osrednji tovarni v mestu Wolfsburg na severu države.

Skupaj ima podjetje v Nemčiji 10 tovarn; šest na Spodnjem Saškem, tri na Saškem in eno v Hessnu.

Glede na prekinitev kolektivnega dogovora o zaščiti delovnih mest lahko začne odpuščati sredi leta 2025. Podjetje sicer v Nemčiji še nikoli ni zaprlo nobene tovarne, tudi sicer tega v svetu ni storilo že več kot tri desetletja.