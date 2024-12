Zaprtja tovarn v Nemčiji ne bo, število zaposlenih bodo zmanjšali za 35.000

To je sprožilo nezadovoljstvo zaposlenih in tudi stavke, vodstvo in predstavniki sindikata IG Metall pa so zagnali večtedenska maratonska pogajanja, ki so se sklenila pozno v petek zvečer.

Vodstvo je tako za povrnitev konkurenčnosti napovedalo poslovno prestrukturiranje in spremembe v desetletja starem poslovnem modelu, ki zaposlenim ponuja številne ugodnosti in stabilnost zaposlitve.

Do leta 2027 bodo v Wolfsburgu tudi prenehali izdelovati modela Golf in Golf Variant z motorjem z notranjim zgorevanjem, proizvodnjo pa bodo preselili v tovarno v mehiški Puebli. V osrednji tovarni koncerna v Nemčiji bodo v prihodnje tako izdelovali električna avtomobila Volkswagen ID.3 in Cupra Born, v proizvodno paleto pa naj bi dodali še električnega golfa in dodaten model s povsem električnim pogonom. Vse skupaj naj bi sicer število proizvodnih linij zmanjšali s štirih na dve.

Krčenje števila zaposlenih bo prizadelo tudi drugih 10 Volkswagnovih proizvodnih obratov v Nemčiji. V tovarni v Osnabrücku, kjer je 2300 zaposlenih, naj bi proizvodnja potekala do sredine 2027, potem pa naj bi obrat prodali oz. našli zanj drugo namembnost.

V Volskwagnovi najmanjši tovarni v Dresdnu na Saškem, kjer je zaposlenih 300 oseb, naj bi proizvodnja potekala le še do konca 2025, vmes pa naj bi v Volkswagnu za tovarno našli novo vsebino. V vsakem primeru naj bi ohranila neko namembnost za koncern.

V mestu Zwieckau, prav tako na Saškem, kjer izdelujejo električne avtomobile, pa naj bi na eni sami proizvodni liniji izdelovali modele serije ID in pa električne avtomobile znamke Audi.

S temi in drugimi ukrepi za optimizacijo stroškov naj bi Volkswagen privarčeval 1,5 milijarde evrov letno.

Poleg poslovnega prestrukturiranja in zmanjšanja števila zaposlenih pa so se morali zaposleni v Volkswagnu odpovedati tudi nekaterim ugodnostim. V 2025 in 2026 tako ne bo načrtovanega petodstotnega zvišanja plač. Sredstva, ki bi se porabila za ta namen, se bodo zbirala v posebnem skladu, iz katerega naj bi financirali druge ukrepe za prilagajanje poslovanja, npr. skrajšani delovnik za del zaposlenih.

Delavci so se odpovedali tudi načrtovanemu regresu, naj bi pa z letom 2027 uvedli poseben dodatek za zaposlene, ki so člani IG Metall. Vodstvo in sindikat sta se dogovorila tudi za pogajanja o reformi desetletja starega plačnega sistema oz. tarifnih razredov.