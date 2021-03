Kljub pozivu vlade podjetja večinoma zaustavitve proizvodnje ne načrtujejo

Vlada je namreč v nedeljo sprejela stroge omejitvene ukrepe, s katerimi želi zajeziti nadaljnje širjenje koronavirusa. Ti bodo z izjemo zaostritev na meji s Slovenijo, ki velja že od danes pa vse do vključno 12. aprila, veljali od 1. do vključno 11. aprila.

V novomeškem Revozu, kjer so zaradi pomanjkanja čipov, ki jih vgrajujejo v avtomobilske modele, v četrtek zaustavili proizvodnjo, danes pa jo vnovič pognali, bodo delali do konca tedna. Po velikonočnem ponedeljku prihodnji teden od torka do petka iz tega razloga predvidevajo vnovično štiridnevno zaustavitev proizvodnje, a se o tem še niso dokončno odločili.

Večina podjetij zaustavitve ne načrtuje

V bistriškem Impolu so za STA pojasnili, da je zaradi visoke rasti povpraševanja na trgu zaustavitev proizvodnje v tem trenutku pri njih nemogoča, saj bi imeli velike težave zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti do kupcev. Že tako bodo zaradi vladnih ukrepov imeli težave z zagotavljanjem prisotnosti zaposlenih, saj, kot je napovedano, bo ponovno zaprta celotna podporna infrastruktura, kot so vrtci in šole.

Ob tem dodajajo, da se znotraj svoje skupine v celotnem obdobju trajanja pandemije držijo številnih ukrepov, med drugim skrbijo za razkuževanje in merjenje temperature pred vhodom ter redno spremljajo zdravstveno stanje zaposlenih, prav tako večina režijskih delavcev delo opravlja od doma.

Kot so še dodali, trenutno stanje okužb obvladujejo, saj imajo na današnji dan med 1380 zaposlenimi tri aktivne okužbe in pet delavcev v karanteni. Razmere so tako občutno boljše kot v lanskem novembru in decembru, ko je bilo zaradi okužb ali karantene odsotnih več kot 70 ljudi.

Zaustavitve proizvodnje ne načrtujejo niti v velenjskem Gorenju, ki je del kitajskega Hisensa. Kot so pojasnili, njihovi režijski delavci od doma delajo že od lanskega avgusta, v proizvodnji pa imajo prav tako že več kot leto dni stroge preventivne ukrepe in učinkovite protokole ravnanja ob vsakem sumu okužb vključno s hitrimi testi in testi PCR.

"Z doslednim upoštevanjem ukrepov in z rutinskimi protokoli ravnanja ob sumu okužb nam je uspelo širjenje okužb znotraj podjetja že kmalu po izbruhu epidemije obvladati in nato tudi preprečiti, tako da naše podjetje ni vir okužb,"so poudarili. Če se kdo od zaposlenih okuži, se to zgodi zunaj podjetja, so dodali.