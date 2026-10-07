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Gospodarstvo

Zaradi enega vijaka lahko odpove krmiljenje: velik vpoklic avtomobilov

Berlin, 07. 10. 2026 17.48 pred 1 uro 3 min branja 1

Avtor:
N.Š.
Volkswagen Golf

Volkswagnov vpoklic zaradi koroziji izpostavljenega vijaka na krmilnem mehanizmu je precej večji, kot je sprva kazalo. Po svetu je zajetih okoli 4,6 milijona vozil znamk Volkswagen, Audi, Seat in Škoda, samo v Sloveniji naj bi jih bilo okoli 32.000. V najslabšem primeru se lahko vijak zlomi, posledica pa je lahko izguba možnosti krmiljenja vozila. Nemški mediji ob tem poročajo, da naj bi Volkswagen za težavo vedel že od leta 2024, kot potencialno varnostno tveganje pa naj bi jo opredelil šele septembra letos. Težava je še ena: izboljšanih vijakov za vsa vozila trenutno ni dovolj, zato bodo morali nekateri lastniki v servis dvakrat.

Volkswagnova skupina širi enega največjih vpoklicev v zadnjem obdobju. Razlog je na videz majhen sestavni del – pritrdilni vijak na ohišju krmilnega mehanizma. Vijak lahko pod določenimi pogoji korodira in se v skrajnem primeru zlomi. Če pride do nadaljnjih poškodb pritrditve krmilnega mehanizma, lahko vozilo izgubi možnost krmiljenja.

Po najnovejših podatkih, ki jih navaja BR24, je po svetu v vpoklic zajetih približno 4,6 milijona vozil, v Nemčiji pa več kot 1,3 milijona, v Sloveniji naj bi bilo v vpoklic zajetih okoli 32.000 vozil.

Med potencialno prizadetimi modeli so Volkswagen Golf, Golf Variant, Golf Sportsvan, Tiguan, Touran in Caddy, Audi Q3, Seat Ateca in Tarraco ter Škoda Octavia, Superb, Karoq in Kodiaq.

Pri tem zgolj model in letnik avtomobila nista dovolj za ugotovitev, ali je posamezno vozilo vključeno v vpoklic. Odločilna sta konkretno proizvodno obdobje in identifikacijska številka vozila.

Zaradi korozije lahko vijak poči

Težava je povezana z enim od dveh vijakov, s katerima je krmilni mehanizem pritrjen na sprednji del podvozja. Po pojasnilih proizvajalcev se lahko pod določenimi okoljskimi pogoji, zlasti po večletni uporabi na območjih, kjer se ceste pozimi posipajo s soljo, na pritrdilnem vijaku razvije korozija. BR24 poroča, da je k težavi prispevala tudi konstrukcija ohišja, saj se lahko v vdolbini neposredno ob vijaku nabirajo voda, sol in umazanija. Če korozija dovolj napreduje, se lahko glava vijaka odlomi.

Pri Škodi so pojasnili, da se v takšnem primeru krmilni mehanizem najprej opira le še na drugo pritrdilno točko na nosilcu sprednje preme. Ob veliki obremenitvi lahko nastanejo dodatne poškodbe, v skrajnem primeru pa lahko krmiljenje odpove.

Največje obremenitve krmilnega mehanizma običajno nastajajo pri obračanju volana na mestu, denimo med parkiranjem, in pri majhnih hitrostih.

Po doslej objavljenih podatkih proizvajalci niso seznanjeni s poškodbami ljudi, povezanimi s to napako.

Nemški avtomobilski velikan Volkswagen
Nemški avtomobilski velikan Volkswagen
FOTO: Shutterstock

Volkswagen naj bi za težavo vedel že dve leti

A vpoklic ne gre prav nič v prid skupini Volkswagen, ki ji že tako ne manjka težav. Po poročanju nemških in avstrijskih medijev naj bi bila težava s korodirajočim pritrdilnim vijakom Volkswagnu znana že od oktobra 2024.

Mediji se pri tem sklicujejo na poročilo nemškega avtomobilskega proizvajalca ameriški agenciji za varnost v prometu NHTSA, iz katerega naj bi bilo razvidno, da so takrat prvič zaznali korodiran pritrdilni vijak na krmilnem mehanizmu.

Šele septembra 2026 naj bi Volkswagen napako opredelil kot potencialno varnostno tveganje in sprejel odločitev o vpoklicu.

Volkswagen je ob objavi vpoklica sporočil, da so med internimi preverjanji kakovosti ugotovili, da se lahko pri določenih vozilih različnih modelskih serij pojavi težava s krmiljenjem.

Rešitev je nov vijak

Tehnična rešitev je razmeroma preprosta: problematični pritrdilni vijak je treba zamenjati z izboljšano, proti koroziji odpornejšo različico. BR24 navaja, da je novi vijak tudi daljši in ima večjo glavo. S tem naj bi kritično območje bolje zaščitili pred nabiranjem vode, soli in umazanije.

Toda zaradi ogromnega števila vpoklicanih avtomobilov se je pojavila nova težava. Izboljšanih vijakov trenutno ni dovolj za vsa vozila. Po poročanju BR24 je proizvodnja novega vijaka očitno stekla prepozno oziroma je bila načrtovana za manjše število vozil, kot jih je na koncu zajel vpoklic. Zato bodo pri nekaterih avtomobilih kot začasno rešitev namestili nov vijak starega tipa. S tem bo neposredno tveganje zaradi že korodiranega vijaka odpravljeno, vendar gre le za začasno rešitev, saj nadomestni vijak nima izboljšane protikorozijske zasnove.

Ko bo novih, korozijsko odpornejših vijakov dovolj, bodo morali takšni avtomobili ponovno v delavnico.

Lastniki bodo obveščeni

Lastnikom ni treba ugibati zgolj na podlagi modela svojega avtomobila. Prejeli naj bi obvestila. Po navedbah BR24 lahko lastniki do prejema obvestila vozila še naprej uporabljajo, saj gre za previdnostni vpoklic - oziroma naj bodo pozorni na nenavadne zvoke in nenavadno vedenje vozila. Ko prejmejo poziv, pa se morajo dogovoriti obisk pooblaščenega servisa.

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Eksiflajs96
07. 10. 2026 19.28
A nebi blo bolj enostavno da vijak lokalni mehanik zamenja, krije pa del z racunom potem wv ki je za to pristojen? Semi zdi bolj enostavno
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