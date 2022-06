Zaradi energetske krize od vlade pričakujemo takojšnje ukrepanje

Upravni odbor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) je na seji razpravljal predvsem o aktualni energetski krizi. "Obrtniki in podjetniki od vlade pričakujejo takojšnje ukrepanje in pomoč za celotno malo gospodarstvo, ne zgolj za posamezne panoge," so sporočili z OZS.

Predsednik zbornice Branko Meh je na seji izpostavil resnost energetske krize, ki po njegovih besedah utegne biti še težja kot je bila koronska kriza. "Soočamo se z energetsko krizo, cene energentov pa se bodo še zviševale. V OZS si želimo, da bi vlada v tej krizi pomagala vsem obrtnikom in podjetnikom, ne le kmetom in prevoznikom. Vsi smo na istem čolnu," je poudaril Meh. icon-expand Za koliko se bodo podražile položnice za elektriko? Kateri dobavitelji so najugodnejši? FOTO: POP TV Meh, ki se v začetku julija poslavlja z mesta predsednika OZS, se je članom upravnega odbora zbornice in zaposlenim zahvalil za sodelovanje v minulih devetih letih in poudaril, da zbornica potrebuje enotnost in odločno novo vodstvo.