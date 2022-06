Zaradi kaosa na letališčih bo Nemčija (z)vabila turške delavce

Letališča po vsej Evropi se soočajo s pomanjkanjem osebja, saj je ukinitev večine epidemioloških ukrepov zaradi covida-19 sprožila potovalno mrzlico in število potnikov je močno naraslo. Severno Porenje-Vestfalija je prva nemška zvezna država, ki je začela poletne počitnice in zaradi prizororov nepopisne gneče se prebivalci prijeli za glavo, država pa je bila prisiljena v ukrepanje.

Nemčija se je zato odločila, da bo svoja vrata v času poletne potovalne sezone odprla tudi za tujo delovno silo, piše Bild am Sonntag, ki se sklicuje na izjave ministrov za delo, promet in notranje zadeve. Na nemških letališčih naj bi primanjkovalo kar med 2000 in 3000 parov delovnih rok. Cilj Nemčije je tako, da bi iz Turčije pripeljali štirimestno število kvalificiranih delavcev, ki bi jih z julijem zaposlili za nekaj mesecev.