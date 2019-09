'Zaradi napada na rafinerijo ni treba hiteti z nakupom kurilnega olja'

Da so Slovenci še kako zaskrbljeni zaradi napada na največjo rafinerijo na svetu v Savdski Arabiji, kaže dejstvo, da jih je ogromno pohitelo z nakupom kurilnega olja, čeprav je zunaj prijetnih 25 stopinj Celzija in več.

Vsi se sprašujemo, kam se bodo dvignile cene nafte - zaradi napada z droni so na svetovnih borzah podivjale in so najvišje v zadnjega pol leta.

​​​​​​​Ameriški predsednik Donald Trump je že prižgal zeleno luč sprostitvi domačih naftnih rezerv in zahteval povečano proizvodnjo ameriške nafte, da trgi ne bi občutili pomanjkanja. Čeprav so odgovornost za napad z brezpilotnimi letalniki prevzeli jemenski uporniki Hutiji, so ZDA prst uperile v Iran, od koder sporočajo: "Pripravljeni smo na vojno!" Tudi Trump je pripravljen odgovoriti z orožjem.

Novak ob napadu še opozarja, da ne gre zgolj za to, da je nekaj dronov napadlo rafinerije v Savdski Arabiji, ampak predvsem za to, da se bo zaradi novega načina bojevanja spremenila tudi teorija vojne.

Če bi prišlo do resnega vpliva na cene nafte, bi se to občutilo tudi na drugih produktih. "Nafta je močan kemijski vir, za kemijo rabimo nafto in če se bo podražila nafta, se bodo podražili tudi vsi proizvodi, ki so nanjo in na njene polizdelke vezani, na primer plastika," pojasnjuje Novak.

Energetski strokovnjak Peter Novak meni, da je treba počakati."Nafte je na svetu dovolj, proizvodnja je daleč presegla potrošnjo in po prvih nemirnih postavkah na borzah, ko se je nafta dvignila za 12 dolarjev, bo zdaj počasi padla. Že opoldne je bila za polovico nižja, tako da se mi zdi, da ne bo bistvenega povečanja tako kurilnega olja kot bencina v naslednjih nekaj mesecih. Drugače bi pa seveda bilo, če bi prišlo do vojne, ki bi bila širša kot le vojna med ZDA in Iranom," pravi Novak.

»Gre za to, da vemo kdo in zakaj jih je razvil in to seme dronov, ki je vzkalilo po celem svetu. Japonska in Evropa delata svoje drone, medtem ko je Kitajska drone opremljene z bojnimi sredstvi praktično dala na razpolago na svetovnem trgu. Vsak si ga lahko kupi in z njim napade. Teorija vojne, ki smo jo doslej poznali, se bo morala spremeniti. Ni več tega, kar je bilo nekoč,«razlaga Novak.

"Eno glavnih orožij tistih, ki so napadeni, ponovno postaja ’partizansko’ bojevanje. Ne pozabimo: Jemen je napaden in Savdska Arabija ga že nekaj let neusmiljeno razbija. Čemu? Kdo je kriv? Prebivalci Jemna zagotovo ne. To, da so odgovorili z modernimi in nepredvidljivimi sredstvi, ki jih radar praktično ne more odkriti, je glede na dogajanje logično".