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Gospodarstvo

Zaradi podnebnih sprememb ponekod ne bo več možno zavarovati premoženja

Bruselj, 02. 08. 2026 10.06 pred 1 uro 3 min branja 19

Avtor:
STA
požari v Grčiji

Zaradi hitrega globalnega segrevanja Evropi grozi, da v nekaterih delih celine premoženja ne bo več mogoče zavarovati pri zavarovalnicah, opozarja bruseljski portal Politico. Po njihovem poročanju se zavarovalnice na povečana podnebna tveganja že odzivajo z zviševanjem premij ali celo z umikanjem kritij na najbolj izpostavljenih območjih.

Gasilci v več evropskih državah se v teh dneh borijo s požari v naravi. Najobsežnejša sta v Franciji in Španiji, kjer so morale oblasti posledično evakuirati več 100.000 ljudi. Z več požari se borijo tudi grški gasilci, velika oz. zelo velika je požarna ogroženost tudi v Sloveniji.

Kot je po poročanju Politica poudarila namestnica guvernerja francoske centralne banke Agnes Benassy-Quere, to, kar se to poletje dogaja v Evropi, ni nekaj unikatnega. "Ti vročinski valovi in gozdni požari so del izrazitega globalnega porasta ekstremnih vremenskih pojavov, ki gospodinjstvom, podjetjem in vladam povzročajo resne stroške," je dejala.

Požar v departmaju Gironde v Franciji
Požar v departmaju Gironde v Franciji
FOTO: Profimedia

Po podatkih Evropske agencije za okolje, ki jih povzema Politico, so z vremenom povezane katastrofe v EU med letoma 2021 in 2024 povzročile za več kot 200 milijard evrov gospodarske škode.

Zviševanje premij in umikanje z nekaterih ogroženih območij

Vplivi naravnih nesreč, povezanih s podnebnimi spremembami, predstavljajo tudi izziv za zavarovalnice. Te že zvišujejo premije in se celo umikajo z nekaterih ogroženih območij.

Turistična organizacija SKAL International je navedla, da so se premije za turistična podjetja v španskih območjih, izpostavljenih gozdnim požarom, v zadnjih petih letih letno povečale za 15 odstotkov, medtem ko so se premije za nepremičnine na italijanski obali v petih letih do leta 2022 povečale za 25 odstotkov zaradi pogostejših neviht in poplav, poroča Politico.

Po podatkih francoskega zavarovalniškega lobija France Assureurs so se premije za zavarovanje stanovanjskih objektov v letu 2025 povečale za 7,8 odstotka, medtem ko se je premija za zavarovanje pred podnebnimi nesrečami, ki ne krije gozdnih požarov, povečala za 66 odstotkov.

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Po navedbah francoske državne pozavarovalnice Caisse Centrale de Reassurance lahko večina prebivalcev Francije za zdaj še vedno brez težav sklene zavarovanje stanovanja kjerkoli v državi. Vendar pa se v nekaterih mestih že pojavljajo prvi znaki težav, saj je tam zavarovanje vse težje skleniti ali pa postaja vse bolj nedosegljivo.

Takšni trendi postopoma dvigujejo stroške zavarovanja nad raven, ki si jo lahko privoščijo podjetja ali gospodinjstva, kar vodi k vse večji zavarovalni vrzeli, poudarja Politico.

Velik izziv za oblikovalce politik

Ariel Le Bourdonnec iz nevladne organizacije Reclaim Finance je ob tem opozoril na podatke Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (Eiopa). Ti kažejo, da je v Evropi trenutno kar 75 odstotkov vse škode, nastale zaradi naravnih nesreč, povsem nezavarovane.

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Naravne nesreče tako po poročanju Politica oblikovalce politik postavljajo pred velik izziv: bodisi vlade posredujejo, da zaščitijo državljane pred strmo naraščajočimi zavarovalnimi premijami, in s tem obremenjujejo državne proračune, bodisi se ljudje soočijo s tveganjem, da ostanejo brez kakršnekoli zaščite, ko njihove domove poplavi ali uniči ogenj.

Naraščajoče tveganje je spodbudilo Evropsko centralno banko in Eiopo, da sta Evropsko komisijo pozvala, naj prevzame aktivnejšo vlogo z vzpostavitvijo sistema pozavarovanja na ravni EU in javnega sklada za naravne nesreče, še poroča Politico.

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KOMENTARJI19

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Alergičen na levake
02. 08. 2026 11.15
Manjka samo še podatek, da banke in zavarovalnice podtikajo požare, da pridejo do poceni elitnih zemljišč ...
Odgovori
+1
1 0
Mambo
02. 08. 2026 11.14
Da ne bodo zavarovali je kriv samo ta gnil kapitalizem. Če zavarovalnica vidi, da mora vsako leto plačati škodo, enostavno ne bodo zavarovali. Moto zavarovalnice je, da se pobere čim več premije, da potem lahko obračajo in nalagajo ta denar, s tem pa se bogatijo. Razmerje med pobrano premijo in izplačilom škod (škodni rezultat) mora biti čim boljši v korist zavarovalnice.
Odgovori
0 0
Alergičen na levake
02. 08. 2026 11.13
Zavarovalnice najraje zavarujejo tam, kjer ni nevarnosti za nesrečo....da samo vzamejo denar ... medtem ko je bil prvotni namen zavarovalnic ta, da se v okoljih z visokim tveganjem za nesreče stroški solidarno razdelijo med zavarovance ... Današnje zavarovalnice pa so navaden natèg, legalizirana lopovščina z blagoslovom države ...
Odgovori
+2
2 0
SDS_je_poden
02. 08. 2026 11.13
To je cena uporabe fosilnih goriv.
Odgovori
-1
0 1
kick.your-ass
02. 08. 2026 11.06
Im drzava bo to dopustila.. samo pobirajo in stiskajo ljudi.
Odgovori
+6
6 0
Jezna lepookica
02. 08. 2026 11.05
In desničarji ne verjamejo v podnebne spremembe.Pravijo, da je to največja levičarska prevara, laž...Ja to govorijo sdsovski sodelavci in znanci...
Odgovori
-2
2 4
EU Dig. Cenzura
02. 08. 2026 11.08
Ne to govorijo ljudje ki vemo kaj se dogaja. Sej zvecer mislis da gledas prave novice (porocila), to je pralnica mozganov da umirjajo in zavajajo narod, mimo tega kar se ne poroca pa se dogaja, npr kot migranti katere niso nikamor odpeljali se vedno!!!
Odgovori
+4
4 0
zibertmi
02. 08. 2026 11.05
pri nas vsaj za tiste,ki so doma na poplavnih območjih ,ne bo problema,je janez z zakonom leta 2008 dovolil gradnjo na poplavnih območjih,nova ministrica ima pomisleke glede tega ,pa tudi glede urejanja vodotokov,ki je v koncesiji daria južne.lastnika petrola in podjetja CGP novo mesto,janez ne bo dopustil sprememb pri svojih kolegih,ki so mu ščitili hrbrt ob zadnjih volitvah.
Odgovori
+0
2 2
zibertmi
02. 08. 2026 11.06
ja pa pozabil na kmete in avtoprevoznike,ki plačujejo višjo ceno goriva preko dviga marž in cene goriv,pa so čisto tiho
Odgovori
-3
0 3
EU Dig. Cenzura
02. 08. 2026 11.03
Zavarovalnice imajo najvec kapitala na svetu, potem se vse financira preko njih!
Odgovori
+4
4 0
EU Dig. Cenzura
02. 08. 2026 11.02
Podnebne spremembe so UMETNA TVORBA, povzroca se namerna susa, poplave, toca. Spomnimo žled v Sloveniji, Pahor ni zele Amerosom podpisat papirje in potem je bil žled. Vse te vremenske stvati so UMETNE, toca sestavljena iz vec kosov kot da bi jih zlepil. Skropi se po nebu od kovin do kemikalij.
Odgovori
+3
4 1
SDS_je_poden
02. 08. 2026 11.10
A bi šel ti h kakšnemu zdravniku? Tole kar kliče po pomoči.
Odgovori
0 0
peT99
02. 08. 2026 11.01
Javni sklad ? OK, pogojno. Strinjam se samo v primeru, da je prizadeti predhodno zavarovan. Ne zdi pa se mi fer, da bi ostali, ki sicer plačujemo že sedaj relativno visoke premije - plačevali še v sklad, ki bi kril škodo tem, ki ne bi plačevali nobenih premij....
Odgovori
+4
4 0
CorbaMorba
02. 08. 2026 10.58
"Če ti bo v 5 letih hišo zalil ocean, jo preprosto prodaj." B. Shapiro
Odgovori
+1
1 0
progresivnidaveknastanovanja
02. 08. 2026 10.53
najbolj tragikomično je da se nobeni ukrepi proti segrevanju ne sprejmejo. Razen propadlega kjotskega protokola ni nič.
Odgovori
0 0
Vsevedni Joža
02. 08. 2026 10.45
Saj bodo Janša in sekta SDS osebno zavarovala vaše premoženje, ker oni niso arogantni.
Odgovori
+0
4 4
MESE?AR
02. 08. 2026 10.41
Kje je zdaj Alkalaj, ki trdi, da se Zemlja ohlaja ???
Odgovori
-2
2 4
MaRKiZ
02. 08. 2026 11.03
On skupaj z Erikom Marganom in prof. Rafaelom Mihaličem še vedno za vse krivijo Milankovićeve cikle.
Odgovori
0 0
kryptix
02. 08. 2026 11.15
Ta cikel drži... drži pa tudi da ga lahko preskočimo zaradi teh sprememb. Zanamci bodo veseli da ne bodo živeli v ledeni dobi.
Odgovori
0 0
tavbix
02. 08. 2026 10.23
Seveda, zavarovalnice so tu samo in zgolj zaradi dobičkov.
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+20
20 0
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