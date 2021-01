Zaradi pomanjkanja zabojnikov na Kitajskem cene transporta poskočile

Globalna pandemija covida-19 in neenakomerno gospodarsko okrevanje vodita do novih in novih težav. Tako azijskim proizvajalcem že tedne zmanjkuje zabojnikov, kar je občutno podražilo ladijski transport, na spletni strani poroča ameriški CNBC. Podjetja čakajo več tednov, da dobijo zabojnike, da so med prvimi na vrsti zanje, pa so pripravljena tudi plačati višjo ceno. To vpliva na vse, ki pošiljajo blago s Kitajske, zlasti spletne trgovce in potrošnike, na ramena katerih bi lahko padli višji stroški transporta.

Decembra lani so bile cene ladijskega transporta iz Azije do severne Evrope na letni ravni višje za 264 odstotkov, je za CNBC navedel Mirko Woitzik iz podjetja Resilience36. Za pot iz Azije do zahodne obale ZDA so morala podjetja plačati 145 odstotkov več. V primerjavi z lanskim marcem, ko so cene zaradi izbruha pandemije covida-19 dosegle dno, pa so po navedbah Marka Yeagerjaiz Redwood Logistics poskočile za okoli 300 odstotkov na obeh glavnih pomorskih poteh s Kitajske. Za nekaj manj se je podražil tudi transport iz ZDA.