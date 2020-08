Zaradi rekordnega števila naročil v Gorenju zaposlujejo za določen čas

"Ob siceršnjem običajnem povečanju naročil v tem delu leta zaradi sezonskosti proizvodnje imamo letos v tem času rekordno količino naročil, več kot kdajkoli prej," so povedali v Gorenju, ki sodi pod okrilje Hisensa.

V Gorenju so sicer še spomladi napovedovali odpuščanja, pripravljal se je že tudi program presežnih delavcev, a so nato dobili večje število naročil za avgust, september in oktober, junij pa je bil prvi dobičkonosen mesec v letu. Vodstvo Hisense Gorenja se je zato odločilo, da bodo zaradi spremenjenih poslovnih okoliščin v proizvodnem podjetju Gorenje za izboljšanje delovne učinkovitosti uporabili mehke metode.

Zaradi povečane količine naročil pa v podjetju zdaj tudi na novo zaposlujejo. Od 10. avgusta so tako zaposlili že 240 delavcev, do 1. septembra pa jih nameravajo še dodatnih 350, ki jih še iščejo. Pri iskanju kadrov jim pomagajo tudi agencije, vendar pa, kot pojasnjujejo v Gorenju, ne zaposlujejo prek agencij, temveč neposredno v podjetje. Novozaposleni so oz. bodo dobili pogodbe za določen čas, in sicer manjši del do konca oktobra, večina pa do konca leta.