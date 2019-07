Zaradi rudarjenja kriptovalut plačal 100.000 evrov davka

Na Fursu so lani, potem ko je vrednost številnih priljubljenih kriptovalut dosegla rekordne vrednosti, opozorili, da lahko rudarjenje kriptovalut in trgovanje z njimi predstavlja dejavnost. Če posameznik opravlja dejavnost, se mora vpisati v poslovni register in tudi plačati ustrezen davek. Kdo opravlja dejavnost in kdo ne, Furs presoja v vsakem posamičnem primeru, med odločilnimi dejavniki pa so denimo vrednost prometa in število transakcij v določenem obdobju.

Koliko ljudi se ukvarja s trgovanjem s kriptovalutami ali rudarjenjem ni jasno

Na vprašanje, ali so v zadnjih mesecih odkrili kakšne neprijavljene trgovce ali rudarje s kriptovalutami, so na Fursu odgovorili z uspešno zaključenim primerom. V nadzoru je bilo namreč ugotovljeno, da je fizična oseba rudarila z virtualnimi valutami in so prilivi predstavljali dohodek iz opravljanja dejavnosti, saj jih je ta oseba dosegla z rednim in trajnim trgovanjem, pri tem pa dejavnosti ni imela registrirane.