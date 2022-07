Zaradi slabih razmer v tovarnah v Nišu raje delajo za manj denarja v državnih podjetjih

Zgodba iz tovarne Jura je sicer razdelila srbsko javnost, saj je del na družbenih omrežjih obsodil zaposlene, zakaj so sploh šli v pregrete proizvodne hale, češ da bi se morali upreti, saj jih je kar 2700. Spet drugi pa so jih branili, saj pravijo, da so tudi sami izkusili, kako je delati v podružnici tujega podjetja v Srbiji.

Ena izmed zaposlenih je za Novo.rs dejala, da bi upor zagotovo pomenil izgubo službe: "Vsi, ki delamo tam doli, nimamo drugih prihodkov. Nimamo staršev, ki bi nas preživljali, zakoncev, ki bi zaslužili dovolj za vso družino. Celo z dvema plačama nam komaj uspe priti čez mesec. Pretrpimo in delamo naprej, saj trenutno nimamo boljše službe," prebivalka Niša pravi, da razmere niti v drugih tovarnah niso dosti boljše, saj bi sicer dali odpoved. Tudi plača je bolj ali manj enaka, med 350 in 430 evri. "Tudi tam je delo naporno in tudi tam se nadzoruje vsak vaš korak. Nadzoruje se odhod na stranišče, treba je sporočiti nadzorniku. Je sicer res, da so nekateri to zlorabljali, da jim ne bi bilo treba delati, in so takrat odhajali kadit," priznava.

Kot pravi, so delavci v Nišu večinoma prepuščeni sami sebi, da jih nihče ne ščiti: "Moja mati je delala v državnem podjetju in obiskovalo jih je tudi po 10 inšpektorjev na dan. Ko so podjetje kupili tujci, inšpektorji niso prišli niti enkrat. Mestna oblast se sprašuje, zakaj raje delamo v državnih podjetjih za manj denarja kot pa v zasebnih za višje plače. Tam imaš vse pravice na svetu, tukaj pa si običajen suženj," pojasnjuje.

Vodstvo podjetja zavrača očitke o namernem ugašanju hlajenja

Delavci so za omenjeni portal sicer povedali, da je temperatura v proizvodnih halah trenutno primerna, ker se je tudi zunaj ohladilo, toda bojijo se novega vročinskega vala. Podpisali so tudi peticijo, naj se vključijo klimatske naprave, vendar pravijo, da niso dobili odgovora.

Vodstvo podjetja pa odgovarja, da ne držijo očitki, da so klimo ugasnili zaradi varčevanja. Pravijo, da so jo prižgali že aprila, vendar pa so trenutno posamezne naprave v okvari, ki pa jo bodo odpravili v najkrajšem možnem času.

Jura ima v Srbiji tovarne tudi v Rači in Leskovcu, odkoder so že pred šestimi leti poročali, da jim je vodstvo prepovedalo odhode na stranišče in svetovalo, naj nosijo plenice.