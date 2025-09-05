Svetli način
Zaradi slovenskega testiranja po vsem svetu odpoklicali dude

Ljubljana, 05. 09. 2025 20.57 | Posodobljeno pred 15 minutami

STA , D.L.
Švicarsko podjetje Curaden AG, proizvajalec izdelkov blagovne znamke Curaprox, je iz prodaje odpoklicalo dude Curaprox vseh velikosti in barv po vsem svetu. Gre za previdnostni ukrep, ki sledi objavi rezultatov testiranja Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS).

Dojenček z dudo (simbolična sika) FOTO: Shutterstock

ZPS je v nedavno objavljenem testu v eni od testiranih dud zaznala vsebnost BPA nad dovoljeno mejo, kot jo določa evropski standard EN 1400. Rezultati so bili objavljeni 4. septembra 2025 v slovenski potrošniški reviji.

Vsi dosedanji interni in zunanji testi podjetja Curaden AG so dosledno potrjevali skladnost izdelkov z veljavnimi varnostnimi predpisi in standardi. Vsi izdelki Curaprox, vključno z dudami, so zasnovani in proizvedeni kot izdelki brez BPA.

Slovensko podjetje Curaden Slovenija d.o.o., kot uradni uvoznik, distributer in prodajalec izdelkov Curaprox, v celoti sledi navodilom proizvajalca. Z današnjim dnem so zato tudi v Sloveniji začasno umaknili iz prodaje vse dude Curaprox, dokler ne bodo na voljo dodatna pojasnila oziroma rezultati podrobne preiskave, so še sporočili iz podjetja.

Colgate
05. 09. 2025 21.17
Za Rusijo, Srbijo in podobne svetilnike demokracije bo...tam so standardi bolj ohlapni.
