Zaradi slovenskega testiranja po vsem svetu odpoklicali dude

ZPS je v nedavno objavljenem testu v eni od testiranih dud zaznala vsebnost BPA nad dovoljeno mejo, kot jo določa evropski standard EN 1400. Rezultati so bili objavljeni 4. septembra 2025 v slovenski potrošniški reviji.

Vsi dosedanji interni in zunanji testi podjetja Curaden AG so dosledno potrjevali skladnost izdelkov z veljavnimi varnostnimi predpisi in standardi. Vsi izdelki Curaprox, vključno z dudami, so zasnovani in proizvedeni kot izdelki brez BPA.

Slovensko podjetje Curaden Slovenija d.o.o., kot uradni uvoznik, distributer in prodajalec izdelkov Curaprox, v celoti sledi navodilom proizvajalca. Z današnjim dnem so zato tudi v Sloveniji začasno umaknili iz prodaje vse dude Curaprox, dokler ne bodo na voljo dodatna pojasnila oziroma rezultati podrobne preiskave, so še sporočili iz podjetja.