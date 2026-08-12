Zaradi suše podaljšali ukrepe za delovanje NEK

Kot so pojasnili na vladi, je ukrep potreben za zagotavljanje stabilnega delovanja slovenskega elektroenergetskega sistema in neprekinjene oskrbe z električno energijo. Nuklearna elektrarna Krško (NEK) je že v preteklem tednu delovala z zmanjšano močjo in pri tem po navedbah vlade uspešno zagotavljala varno obratovanje v okviru omejitev iz okoljevarstvenega soglasja.
Da bi elektrarna lahko ohranila zahtevano minimalno moč, bodo morale svoje delovanje še naprej prilagajati tudi hidroelektrarne na Spodnji Savi. Te bodo s postopnim spuščanjem vode iz akumulacijskih bazenov skrbele za čim bolj enakomeren in zadosten pretok Save pri Krškem, kar je ključno za hlajenje jedrske elektrarne, so zapisali na Vladi.
"Razmere v elektroenergetskem sistemu sicer ostajajo zaostrene, vendar so se v primerjavi s preteklim tednom nekoliko izboljšale, predvsem zaradi ponovnega vklopa 400-kilovoltnega daljnovoda Divača–Redipuglia, kar pripomore k večji stabilnosti omrežja," so dodali.
Kljub temu ostajajo izzivi. Na vladi opozarjajo na nadaljnje posledice dolgotrajne suše ter na nedelovanje več večjih elektrarn na Balkanu in Madžarskem, kar še vedno vpliva na razmere v širši regiji.
Po ocenah sistemskega operaterja ELES je razpoložljive energije v omrežju za zdaj dovolj. Analize namreč kažejo, da lahko Slovenija morebitne primanjkljaje električne energije po potrebi pokrije z uvozom prek preostalih čezmejnih povezav.
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