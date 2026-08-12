Zaradi suše podaljšali ukrepe za delovanje NEK

Kot so pojasnili na vladi, je ukrep potreben za zagotavljanje stabilnega delovanja slovenskega elektroenergetskega sistema in neprekinjene oskrbe z električno energijo. Nuklearna elektrarna Krško (NEK) je že v preteklem tednu delovala z zmanjšano močjo in pri tem po navedbah vlade uspešno zagotavljala varno obratovanje v okviru omejitev iz okoljevarstvenega soglasja.

Da bi elektrarna lahko ohranila zahtevano minimalno moč, bodo morale svoje delovanje še naprej prilagajati tudi hidroelektrarne na Spodnji Savi. Te bodo s postopnim spuščanjem vode iz akumulacijskih bazenov skrbele za čim bolj enakomeren in zadosten pretok Save pri Krškem, kar je ključno za hlajenje jedrske elektrarne, so zapisali na Vladi.

"Razmere v elektroenergetskem sistemu sicer ostajajo zaostrene, vendar so se v primerjavi s preteklim tednom nekoliko izboljšale, predvsem zaradi ponovnega vklopa 400-kilovoltnega daljnovoda Divača–Redipuglia, kar pripomore k večji stabilnosti omrežja," so dodali.