Zaradi težav z varnostnim pasom Volvo vpoklical 2,2 milijona vozil

Težava v avtomobilih se nanaša na kabel, priključen na sprednja varnostna pasova, ki se pod določenimi pogoji obrabita in kabel sčasoma poškodujeta, s tem pa se oslabi funkcija varnostnega pasu, so pojasnili v Volvu.

Kot so dodali, gre za vpoklic 2,184 milijona vozil po vsem svetu, v vsa pa bo proizvajalec namestil nov kabel. Med vpoklicanimi modeli so S60, V60, XC60, V70, XC70, in S80, proizvedeni med letoma 2006 in 2019.

Volvo Cars je leta 2017 napovedal, da bo po letu 2019 proizvajal le še električne in hibridne modele ter se tako pripravil na novo obdobje po motorjih z notranjim zgorevanjem.