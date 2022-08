Vročinski valovi letos ne hromijo in uničujejo le na poljih in njivah, ampak tudi pod morsko gladino. Letošnje poletje bo tako padel še en neslaven rekord. Znanstveniki so namreč zabeležili najvišje temperature Sredozemskega morja od začetka spremljanja meritev. Kopalcem se morda zdi prijetno zaplavati v toplo morje, a pod gladino vročina ubija morske organizme. Poleg ekoloških bodo posledice tudi gospodarske: ribe in školjke bodo vse dražje in na naših krožnikih vse redkejše.