Svet ECB šestič zapored znižal evrske obrestne mere

Zaradi povečane negotovosti se bo tako po pričakovanjih sveta "verjetno zmanjšalo zaupanje gospodinjstev in podjetij, medtem ko bo negativen in volatilen odziv trgov na trgovinske napetosti verjetno povzročil zaostrovanje pogojev financiranja". Ti dejavniki bi lahko tako še dodatno obremenjevali gospodarske obete za območje skupne valute.

So pa v pojasnilih sveta opozorila glede učinka ostre protekcionistične politike ZDA na gospodarstvo. "Gospodarstvo območja z evrom je razvilo določeno odpornost proti svetovnim šokom, vendar so se obeti za rast poslabšali zaradi naraščanja trgovinskih napetosti," so navedli v svetu.

A po marčni seji je svet še dodatno pretresel Trumpov carinski vrtiljak, ki je v globalno gospodarstvo vnesel izjemno veliko negotovosti. Na trgih se je zaradi tega oblikovalo pričakovanje, da bo svet ECB znova posegel v obrestne mere in te napovedi so se danes uresničile. V sporočilu po tokratni seji osrednjega organa evrske denarne politike tudi ni več navedb, ki bi kazale na premor.

Svet ECB je po svoji marčni seji z navedbo, da "denarna politika postaja pomenljivo manj omejevalna", nakazal, da bi lahko kljub opozorilom pred naraščajočo negotovostjo prišlo do začasne prekinitve niza rezov v obrestne mere. Z nekaterimi izjavami je to nakazala tudi predsednica ECB Christine Lagarde .

Po besedah predsednice ECB so "gospodarski obeti zaviti v oblak izjemne negotovosti". Izvozni sektor se sooča z novimi ovirami, katerih višina ostaja nejasna, motnje svetovni trgovini, pretresi na finančnih trgih in geopolitična negotovost pa poslabšujejo obete za investicije podjetij. Tudi gospodinjstva bi lahko iz previdnosti začela zmanjševati porabo, je dodala Lagarde.

Še posebej v sedanjih negotovih razmerah se bo tako svet ECB o denarni politiki tudi v naprej odločal na podlagi podatkov in na vsaki seji posebej. Svet ECB se mora po besedah Lagarde znati učinkovito spopasti z nepredvidljivostjo in globalnimi napetostmi ter pokazati prožnost in okretnost. Analitiki ocenjujejo, da bi v primeru dodatne eskalacije trgovinskih trenj lahko referenčno depozitno obrestno mero znižal vse do 1,75 odstotka.

"Večina meril osnovne inflacije nakazuje, da se bo inflacija vzdržno ustalila na ravni okoli srednjeročnega cilja ECB, ki je pri dveh odstotkih," so zapisali v svetu. Po ocenah bi lahko sicer trgovinske napetosti in njihove negativne posledice na svetovno gospodarstvo skupaj s preusmeritvijo dela blagovnih tokov iz azijskih držav na evropski trg inflacijo na kratek rok celo znižale.

Vlagatelji ohranili zaupanje v evrsko območje

Je pa obenem izpostavila nekaj elementov okrepljene odpornosti območja z evrom na zunanje šoke. Evrsko gospodarstvo naj bi tako v prvem četrtletju zraslo, razmere v predelovalnem sektorju, ki je bil v preteklem obdobju najbolj pod udarom, pa so se stabilizirale. Stopnja brezposelnosti je najnižje od uvedbe evra, to pa z realno rastjo dohodkov in rahljanjem denarne politike ponuja spodbudo za zasebno porabo.

Rast naj bi po pričakovanjih okrepile tudi načrtovana obsežna vlaganja v obrambo in infrastrukturo, za katera naj bi v Bruslju državam ob posebnem mehanizmu financiranja odobrili tudi odstopno klavzulo v okviru javnofinančnih pravil. Lagarde je obenem spet pozvala k izvedbi potrebnih reform za povečanje konkurenčnosti, produktivnosti in odpornosti gospodarstev ter dokončanju notranjega trga na področju pretoka kapitala in naložb. Je pa Lagarde spričo pretresov na borzah in finančnih trgih izpostavila, da so vlagatelji v primerjavi z ostalimi deli sveta v večji meri ohranili zaupanje v evrsko območje. Evro se je predvsem v primerjavi z dolarjem v zadnjih tednih tudi precej okrepil.