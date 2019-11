Odslej težje do kredita: 'Priložnost bo izkoristil črni trg'

Po prvih ocenah več kot 300 tisoč ljudi z današnjim dnem ne more več računati na posojilo. Za mlade, ki si so že doslej težko privoščili lasten dom bo odslej še težje.

Banke so začele uveljavljati strožje pogoje kreditiranja, ki bodo predvsem družinam z otroki močno otežila pot do posojil.

So besede Goluboviča bitka za malega človeka ali nabiranje političnih točk? "Banka Slovenije ne more prevzeti odgovornosti za to, da je zadolževanje, žal, edini način, da mladi ljudje pridejo do stanovanj," je jasen sociolog Klemen Ploštajner .

"Stanovanjsko področje ne funkcionira, ni odgovornost Banke Slovenije, ampak odgovornost trenutne in vseh preteklih vlad. In vlada, ki v naslednjih dveh proračunih predlaga skupaj šest milijonov za stanovanjsko področje se ne more sklicevati na Banko Slovenije, da mladi ne pridejo do stanovanj," trdi Ploštajner.

Da so ob porastu števila nepremičnin na trgu omejitve prišle ob nepravem času, menijo tudi nepremičninski agenti. "Disciplina plačevanja je bila korektna in ne vidim vzroka, zakaj so zdaj to naredili," pravi Predrag Todić iz podjetja Ljubljana nepremičnine.

'Priložnost bo izkoristil črni trg'

Trg naj bi se po tem ukrepu nekoliko ohladil, s čimer bi lahko prišlo do sicer zelo dobrodošlega znižanja prenapihnjenih cen nepremičnin, meni Todić: "Bo pa to vplivalo na cene stanovanj, rabljenih nepremičnin, in jih znižalo."

A na čigav račun? Kljub nižjim cenam, bodo stanovanja lahko kupili tisti, ki bodo lahko prišli do posojila, torej bogatejši. Kaj pa ostali?

Predsednik uprave Hranilnice Lon Vadnjal trdi: "Črni trg bo seveda izkoristil to priložnost, ki bo nastala, neko tržno nišo. Se pravi za ljudi, ki so po starem še bili kreditno sposobni, zdaj pa niso več."

Pri čemer gre za posojilojemalca za bistveno bolj tvegano prakso. V odmevni aferi pred 15 leti je denimo družbo Orion več strank obtožilo goljufije in zaračunavanja oderuških obresti.