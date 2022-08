Zaradi visokih cen nafte si Savdska Arabija spet mane roke

Cene nafte so se letos ob okrevanju gospodarstev po pandemiji covida-19 in podkrepljene z učinki ruskega napada na Ukrajino na trg energentov zvišale in vrhunec dosegle junija, ko so dosegle okoli 120 dolarjev za 159-litrski sod. Od takrat se je cena ob postopni krepitvi črpanja in strahovih pred recesijo v Evropi in ZDA začela umirjati. Severnomorska nafta brent trenutno stane nekaj manj kot 100 dolarjev za sod, ameriška lahka nafta pa nekaj več kot 90 dolarjev.

Visoke cene nafte so blagodejno vplivale na poslovanje naftnih koncernov v ZDA in Evropi. Vsi so letos poročali o visokih medletnih rasteh dobička oziroma celo o rekordih. Tem se je zdaj pridružil še Saudi Aramco. Po 39,5 milijarde dolarjev v prvih treh mesecih leta se je dobiček Armaca v drugem četrtletju povzpel še za nekaj več kot petino na 48,4 milijarde dolarjev (46,2 milijarde evrov). To je 90 odstotkov več kot v enakem obdobju lani.

Aramco je v celotnem prvem polletju pod črto zaslužil 87,9 milijarde dolarjev, skoraj enkrat več kot lani v tem času (47,2 milijarde dolarjev), poroča francoska tiskovna agencija AFP.