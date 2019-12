Zaseg delnic Mercatorja: 'Očitno je Peruško zamenjal Slovenijo za Slavonijo'

Potem ko je Agencija za varstvo konkurence Agrokorju začasno zasegla delnice Mercatorja zaradi poplačila 54 milijonov evrov kazni, ker je Mercator prevzel Costello , so se razmere zaostrile tako zelo, da po svetu potujejo diplomatske note. Fortenova je o potezi AVK namreč obvestila vsa veleposlaništva držav EU ter tudi Rusije in ZDA, saj od tam prihajajo njihovi ključni financerji oziroma lastniki.

Kaj bo z najboljšim sosedom Mercatorjem, največjim slovenskim zaposlovalcem, do katerega imamo Slovenci še vedno poseben odnos, saj je dolga leta poosebljal slovensko gospodarsko naprednost pred ostalimi nekdanjimi Jugoslovanskimi republikami? In kaj bo z okoli 10 tisoč zaposlenimi v Mercatorju in njegovimi slovenskimi dobavitelji?

Poteza AVK z zasegom Mercatorjevih delnic je po mnenju prvega moža Agrokorja in FortenoveFabrisa Peruška del usklajene akcije, ki onemogoča prenos Mercatorjevih delnic na Forternovo. "Vsi ti dogodki delajo Slovenijo izjemno nepriljubljeno za tuje investitorje in mi smo o tem obvestili veleposlaništva držav, iz katerih so naši lastniki in vlagatelji. Moje pričakovanje je, da bodo tisti, ki so pristojni, storili vse, da ta postopek steče čimprej in da se na ta način pokaže, da je bilo vse to samo napaka," je izpostavil.

Dogajanje je v oddaji 24UR ZVEČER komentiral Ladi Rožič, ekonomist in član sindikata trgovcev."Očitno je Peruško zamenjal Slovenijo za Slavonijo in misli, da v Sloveniji nimamo svojega pravnega reda. Nenavadno je, da take grožnje letijo na čisto normalno zadevo po svetu. Agencije podobne kot naša AVK dajejo milijardne kazni korporacijam zaradi kršitev. Za hrvaški Agrokor v Sloveniji ne velja zakon, mi imamo svoj zakon. Imamo pa tudi svoj zakon, kako v takih primerih ravnati," je bil oster Rožič.

Prepričan je, da se bo celotna uprava preselila v Zagreb. Meni tudi, da bodo trgovine ostale, pretok denarja pa bo šel skozi Hrvaško in Slovenija ne bo imela nič od tega."Gospod Peruško naj se vpraša o nedovoljeni državni pomoči Fortenovi, o tem, kako so zemljišča prenašali iz Agrokorja na Fortenovo, in kako bo morala Slovenija na Evropsko komisijo podati pritožbo zaradi nedovoljene državne pomoči."

Na vprašanje, kako naj se odzove slovenska vlada pa pravi, da mora vztrajati na tem, kar veleva zakonodaja in ne popuščati. "Ne sme ponoviti napake Alenke Bratušek, ki je prodala Mercator."