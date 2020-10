Zavojček cigaret odslej 20 centov dražji, v proračun dodatnih 18 milijonov

Trošarina za cigarete se bo skladno z uredbo, ki jo je v začetku septembra sprejela vlada, za 1000 cigaret zvišala s 114 na 120 evrov. Za cigare in cigarilose se bo trošarina zvišala na najmanj 45 evrov za 1000 kosov, za drug tobak za kajenje se bo zvišala s 43 na 45 evrov za kilogram. Za drobno rezani tobak se bo cena zvišala s 43 na 45 evrov za kilogram. Pred tem so se trošarine na tobačne izdelke v Sloveniji nazadnje zvišale 1. junija 2019.

Vlada si od višjih trošarin obeta dodatnih 18 milijonov evrov prihodkov letno oz. poldrugi milijon evrov na mesec. Zaradi enomesečnega zamika pri plačilu trošarine v državni proračun bo sicer prvi finančni učinek viden šele novembra in bo v zadnjih dveh mesecih tega leta znašal tri milijone evrov.

Zaradi koronavirusa sicer številni uspešni pri opuščanju kajenja

Podatki v Veliki Britaniji sicer kažejo, da je epidemija covida dober motivator za kadilce, da ti opustijo kajenje. Na Otoku je tako kajenje doseglo najnižjo stopnjo v zadnjem desetletju, kažejo raziskave. Kot ugotavljajo britanski raziskovalci, je povečan interes za vzdrževanje zdravja, ki ga je v ljudeh vzbudila pandemija koronavirusa, pozitivno vplival na trende opuščanja kajenja.

Tako na Otoku letos beležijo skoraj dve tretjini več uspeha pri tistih, ki želijo opustiti kajenje in jim to na koncu res uspe. Stopnja uspešnosti opustitve kajenja je bila namreč lani 14 odstotkov, letos pa kar 23, kar je hkrati najvišja stopnja po letu 2007, sta poročala Sky NewsinBBC. Strokovnjaki pojasnjujejo, da se je odnos kadilcev do te škodljive navade predvsem zaradi pandemije koronavirusa spremenil v smeri opuščanja.