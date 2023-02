Zavrnili namestitev domače polnilnice: Vsi boste brez elektrike

Električni avtomobili in toplotne črpalke so ključni členi zelenega energetskega prehoda. A če jih bodo uporabljali vsi, se lahko električno omrežje sesuje. Zato je treba dobaviteljem električne energije dovoliti, da preprečijo šok, menijo v Nemčiji, kjer se prehod dogaja najhitreje. Podjetja, ki so v prehod neposredno vpletena, na primer Tesla in Viessmann, pa menijo, da je to zelo slaba ideja.

icon-expand Polnjenje električnega avtomobila FOTO: iStock Monter, ki je bil poklican v eno od četrti Hannovra, je odločno zavrnil namestitev domače polnilnice za polnjenje električnega vozila. Ko ga je presenečen domačin vprašal, zakaj, pa je odgovoril: "Če na to idejo pridejo samo še dva ali trije v ulici, boste vsi brez elektrike, če boste vsi hoteli polniti svoj avto istočasno." Tako poroča nemški focus.de, ki opozarja, da se v praksi začenjajo scenariji, na katere je marsikdo opozarjal že v preteklosti. Tudi Klaus Müller, predsednik zvezne omrežne agencije, je v intervjuju za Frankfurter Allgemeine opozoril na nevarnosti. Predlagana rešitev pa je sprožila vihar protestov v industriji električnih avtomobilov in toplotnih črpalk. PREBERI ŠE Električna vozila naj bi poskrbela za razcvet sončne in vetrne energije "Če se bo še naprej postavljalo veliko novih toplotnih črpalk in polnilnih postaj, bodo v primeru neukrepanja težave s preobremenitvijo in lokalnimi izpadi električne energije v distribucijskem omrežju," pravi Müller. In kaj je predlagal kot rešitev? Od prihodnjega leta naj bi operaterji elektroenergetskih omrežij dobili možnost, da začasno omejijo napajanje v nizkonapetostnih distribucijskih omrežjih, da se izognejo preobremenitvi. Ali povedano drugače – domača polnilnica električnega vozila ne bi mogla polniti s polno močjo, toplotne črpalke pa bi prav tako delovale z zmanjšano močjo. Ideja je naletela na besen odziv podjetij, ki si režejo velik kos pogače v zelenem prehodu. Agencija je tako prejela pismo, ki ga je podpisalo deset podjetij. Na vrhu podpisanih sta Tesla in Volkswagnova podružnica Elli, ki je specializirana za gradnjo polnilnic, pa podjetje Mobility House, ki je tudi specialist za polnilne postaje in Viessmann, ki deluje v branži toplotnih črpalk. PREBERI ŠE Cena prehoda: višji davki ali manj denarja za zdravstvo ali infrastrukturo Podjetja ostro kritizirajo idejo, ki da ogroža "sprejemanje in zadovoljstvo odjemalcev ključnih tehnologij energetskega prehoda". Pisci pisma opozarjajo, da bi lahko omejevanje električne energije ponekod za dolgo časa postalo pravilo. "Celoletnega in trajnega zmanjšanja" oskrbe z električno energijo se je treba bati, dokler se šibka omrežja končno ne razširijo, pravijo. Namesto omejevanja je po njihovem treba najti rešitve, ki bodo naredile povpraševanje po električni energiji bolj fleksibilno. Če bi do omejitev vendarle prišlo, pa predlagajo, da mora dobavitelj prizadete dele omrežja tehnično nadgraditi v dvanajstih mesecih. V nasprotnem primeru predlagajo denarne kazni. Branža toplotnih črpalk je jasna – pričakuje, da bo država uredila razmere. Kot pravijo, podjetja vlagajo v širitev proizvodnih zmogljivosti, v nove obrate in nova delovna mesta, na vrsti pa je politika, saj industrija potrebuje zanesljive okvirje za nadaljnje širjenje zmogljivosti. Medtem izvajalci pilotnega projekta Ellija menijo, da bo treba najti rešitve, kako obstoječa omrežja bolje izkoristiti s "pametnim polnjenjem" – takrat, ko je dovolj električne energije. A Müller za zdaj ostaja pri svojem, saj da trenutno "ne pozna nobenih delujočih načinov", ki bi nadzirali polnjenje električnih avtomobilov in delovanje toplotnih črpalk tako, da ne bi bilo preobremenitve električnih omrežij. Pri focus.de ob tem dodajajo, da je lastnik stanovanja iz zgodbe na začetku članka na koncu vseeno kupil nov avto – takšnega z motorjem na notranje izgorevanje.