Zaživela posebna enota inšpektorjev za prednostno odzivanje

Namen novoustanovljenega sektorja je čim hitrejši odziv inšpekcije na aktualno dogajanje in da čim hitreje pripeljejo do epiloga tiste primere, v katerih odkrijejo grobe kršitve pravic delavcev, je na predstavitvi nove enote pojasnila glavna inšpektorica za delo Katja Čoh Kragolnik.

"To je sektor, ki smo ga vzpostavili zato, da bo inšpektorat bolj fleksibilen in da se bo hitreje odzival na pereče probleme, na probleme, ki jih zaznate mediji, na probleme, ki jih zazna civilna družba, na probleme, ki so v oči bijoči in je tam potreben urgenten odziv," je izpostavil minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec.

Kot je pojasnil, se morajo inšpektorji odzivati na vsako prijavo, ta sektor pa je narejen na način, da obravnava samo tiste primere, kjer je potreben takojšen odziv. "Se pravi tam, kjer gre za odpuščanje delavcev, tam, kjer gre za neizplačevanje plač, tam, kjer gre za neke grobe kršitve, ali pa tam, kjer je treba ciljno preverjati, ali se delovno pravo in pravice, ki ljudem pripadajo iz dela, spoštujejo," je naštel.

Po besedah Čoh Kragolnik v sektorju delujejo inšpektorji, ki pokrivajo tako področje delovnih razmerij kot varnosti in zdravja pri delu. Pogosto se bodo povezovali tudi z drugimi organi, predvsem policijo in finančno upravo.

"Gre za izkušene inšpektorje, ki so nadzore opravljali več let na različnih območnih enotah po celotni Sloveniji, sedaj pa te svoje bogate izkušnje prenašajo v sektor. Njihova sposobnost hitre in premišljene akcije je ključna prednost za delovanje sektorja," je poudarila.

Čoh Kragolnik je prepričana, da novoustanovljeni sektor predstavlja pomembno okrepitev prizadevanj inšpektorata za delo. S tem nameravajo prispevati k vzpostavitvi dolgoročnih rešitev, ki bodo izboljšale delovne pogoje v Sloveniji.

Sektor za prednostno odzivanje vodi Nina Kurnik Avbelj. Kot je pojasnila, enoto trenutno sestavljajo trije inšpektorji s področja varnosti in zdravja pri pri delu, šest pa s področja delovnega prava. Obeta se še en delavec, tako da bo sektor zaokrožen na 10 ljudi.

Ti inšpektorji so porazdeljeni po celotni Sloveniji in bodo sodelovali tudi z območnimi enotami inšpektorata. "Bomo pa predvsem zasledovali kršitve na področju šibkejših kategorij delavcev, recimo na področju urejanja trga dela, čezmejnega izvajanja storitev in pa seveda tudi osnovnih pravic s strani delovnopravne zakonodaje," je dejala Kurnik Avbelj. Nekaj primerov so že začeli obravnavati.

Mesec in Čoh Kragolnik sta ob tem izpostavila tudi izboljšanje razmer na inšpektoratu, potem ko je bil ta v zadnjih letih deležen kritik glede neučinkovitosti in prepočasnega odzivanja. Težave naj bi bile tudi v odnosih na inšpektoratu, zaradi česar naj bi prihajalo tudi do odhodov zaposlenih.

"Stanje tam se je popolnoma stabiliziralo; še več, kadrovsko sliko smo uspeli obrniti tako, da se lahko konec oktobra letos pohvalimo, da ima inšpektorat prvič v zgodovini več kot 100 inšpektorjev za delo," je poudaril Mesec.