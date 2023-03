ZDA kljub bančnim pretresom zvišujejo obrestne mere

Kot smo že poročali, sta ta mesec propadli dve ameriški banki: Silicon Valley Bank in Signature Bank. Deloma tudi zaradi težav, ki so jih povzročile višje obrestne mere, poroča BBC .

Federal Reserve je svojo ključno obrestno mero zvišala za 0,25 odstotne točke, bančni sistem pa označila za zdrav in odporen. Je pa ob tem opozorila tudi, da bi lahko posledice propada bank škodile gospodarski rasti v prihodnjih mesecih. Stroške posojil Fed zvišuje v želji po stabilizaciji cen, vendar je prav močno zvišanje obrestnih mer od lani povzročilo napetosti v bančnem sistemu.

Prav tako se številni sprašujejo, kako bo z vrednostjo obveznic, ki jih imajo banke, saj lahko zaradi naraščajočih obrestnih mer te obveznice izgubijo vrednost. Banke imajo namreč običajno velike portfelje obveznic in posledično znatne potencialne izgube. Padec vrednosti obveznic sicer za banke ni nujno problematičen, do težave pride le, če so jih prisiljene prodati.

Vlade po vsem svetu medtem zatrjujejo, da neuspehi omenjenih bank ne ogrožajo splošne finančne stabilnosti. Evropska centralna banka je sicer prejšnji teden zvišala ključno obrestno mero za 0,5 odstotne točke. Bank of England naj bi svojo odločitev o obrestni meri sprejela v danes, in sicer dan po tem, ko so uradni podatki pokazali, da je inflacija februarja nepričakovano poskočila na 10,4 odstotka.

Predsednik Federal Reserve Jerome Powell je dejal, da je Fed še vedno osredotočen na boj proti inflaciji. Banko v Silicijevi dolini je opisal kot izstopajočo v sicer močnem finančnem sistemu. Vseeno je priznal, da bodo nedavni pretresi verjetno ovirali rast, pri čemer vse posledice še niso jasne.