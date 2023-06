ZDA lahko 'mirno dihajo', izognile so se plačilni nesposobnosti

Z ukrepom je zgornja meja dolga odložena za naslednji dve leti, in sicer do predsedniških volitev novembra 2024. Natančneje, trenutna omejitev dolga v višini 31,4 bilijona dolarjev se z njim začasno odloži do 1. januarja 2025.

Predlog zakona na 99 straneh temelji na dogovoru, ki sta ga konec tedna dosegla predsednik ZDA, demokrat Joe Biden, in predsednik predstavniškega doma, republikanec Kevin McCarthy. Omejuje porabo v naslednjih dveh letih, odlaga zgornjo mejo dolga do januarja 2025 in spreminja nekatere politike. Med drugim uvaja nove delovne zahteve za starejše Američane, ki prejemajo pomoč v hrani, in daje zeleno luč plinovodu v Apalačih, ki mu mnogi demokrati nasprotujejo.

Za dogovor je glasovalo 63 senatorjev, 36 jih je bilo proti, poročajo tuje tiskovne agencije.

Zvišanje meje dolga države, ki je trenutno pri skoraj 31.500 milijardah dolarjev, zagotavlja, da si lahko ministrstvo za finance izposodi denar za plačilo že nastalih ameriških dolgov.