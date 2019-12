ZDA proti nekaterim evropskim in ruskim podjetjem uvajajo sankcije

Po pisanju ruske tiskovne agencije Tass je dejal, da gre za šolski primer nepoštene konkurence in širjenje umetne ameriške prevlade na evropsko tržišče, ki bo imelo za posledico dražje in manj konkurenčne proizvode. Evropske potrošnike tako čaka podražitev plina, je posvaril.

"Moskva ne mara tovrstnih akcij, pa tudi evropske prestolnice ne. To ni všeč Berlinu in tudi Parizu ne,"se je na potezo ZDA po poročanju francoske tiskovne agencije AFP odzval tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Ameriški kongres je potrdil kazni za podjetja, ki sodelujejo pri projektu, zakonodajo pa mora tako podpisati le še ameriški predsednik Donald Trump . A Rusija namerava projekt izgradnje plinovoda Severni tok 2 zaključiti kljub ameriškim sankcijam, so danes sporočili iz Kremlja. Potezo ZDA so označili za kršenje mednarodnega prava.

Ameriški kongres je v 738 milijard dolarjev vreden proračunski predlog za Pentagon namreč vključil tudi uvedbo sankcij proti ruskima plinovodoma do Nemčije in Turčije. Sankcije so šle z lahkoto tako skozi senat kot predstavniški dom kongresa.

V ZDA menijo, da je Severni tok 2, prek katerega bo plin pritekel do Nemčije, orodje prisile oziroma politični vzvod, ki bo oslabil vezi ZDA z Nemčijo in Evropo. Problematizirajo tudi plinovod Turški tok, ki naj bi dobavljal plin prek Črnega morja v Turčijo in od tam v Vzhodno Evropo.

Skladno s tem vzpostavljajo sankcije proti plovilom, ki so vpletena v polaganje cevi za oba projekta, pa tudi proti vsem osebam, ki upravljajo s temi plovili. Analitiki za zdaj omenjajo, da bodo pod sankcije padla švicarska, nemška in ruska podjetja.

Severni tok 2 je sicer ključni del izvozne strategije ruskega državnega energetskega velikana Gazprom.