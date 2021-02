ZDA spremenile stališče: korak bližje enotnemu digitalnemu davku

Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpaje v pogajanjih o globalnem digitalnem davku pod okriljem Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) vztrajala pri t. i. določilu varnega zavetja. To bi dejansko velikim tehnološkim podjetjem omogočilo, da zakonodajo spoštujejo le na prostovoljni osnovi.

Zaradi vztrajanja ZDA so globalna pogajanja o davku praktično zastala. Ideja je bila sicer z mednarodnim dogovorom določiti minimalno stopnjo davka za tehnološke gigante.

Podjetja, kot so Google, Facebook ali Amazon namreč trenutno ustvarjajo prihodke po vsem svetu, dobiček pa prijavljajo le v manjšem številu izbranih držav, večinoma tistih, ki jim omogočajo plačevanje nižjih davkov.

Do spremembe stališča ZDA prihaja v okviru preoblikovanja politik s strani Trumpovega naslednika Joeja Bidna. Nemudoma sta novico pozdravili Nemčija in Francija, ki sedaj ocenjujeta, da je globalni dogovor na dosegu roke.

"To je ogromen korak naprej na poti proti dogovoru sodelujočih držav do poletja," je dejal nemški finančni minister Olaf Scholz. Francoski gospodarski minister Bruno Le Maire se je prav tako zavzel za sprejem dogovora do poletja. Pogajanja se morajo nemudoma nadaljevati, je menil.

Yellenova je na zasedanju finančnih ministrov G20 tudi obljubila, da se bodo ZDA močno aktivirale v pogovorih.

Francija je leta 2019 sprejela lasten davek na prihodke tehnoloških podjetij, a je njegovo pobiranje do konca leta 2020 zamrznila za čas pogajanj v okviru OECD. Vseeno si je Pariz nakopal Trumpovo jezo, ki je Franciji zaradi tega celo grozil s carinami.