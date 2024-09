ZDA tožijo Viso zaradi monopola pri uporabi plačilnih kartic

Zaradi dejanj podjetja so se upočasnile tudi inovacije v ekosistemu debetnih plačil, je vsebino tožbe, ki je sledila obsežni triletni preiskavi Visinih poslovnih praks s strani ameriških regulatornih organov, povzela francoska tiskovna agencija AFP.

Primer se osredotoča na Visino poslovanje s plačilnimi karticami, ki uporabnikom omogoča zgolj porabo denarja z njihovega tekočega računa, medtem ko kreditna kartica omogoča nakupe z odloženim plačilom, torej dejansko izposojenim denarjem, ki ga je treba pozneje vrniti.

"Medtem ko je Visa prvo ime, ki ga mnogi uporabniki plačilnih kartic vidijo ob plačevanju s kartico, pa ne vidijo vloge, ki jo ima Visa v zakulisju," je novinarjem povedal ameriški pravosodni minister Merrick Garland.

Pojasnil je, da podjetje v ozadju nadzoruje kompleksno mrežo trgovcev, finančnih ustanov in potrošnikov, pri čemer se vede kot monopolist, saj pri transakcijah v skupni vrednosti več tisoč milijard dolarjev zaračunava skrito dajatev.

Glede na tožbo naj bi Visa v ZDA letno zaračunala za približno osem milijard dolarjev dajatev za tovrstne omrežnine.

Ameriška vlada meni, da s plačilnimi karticami plačujejo predvsem mladi in manj premožni potrošniki, tako da je to tudi bistveno vprašanje pred novembrskimi predsedniškimi volitvami. Med glavnimi skrbmi volivcev so namreč visoki življenjski stroški.

Ministrstvo za pravosodje med drugim trdi, da Visa za ohranitev svoje prevlade trgovcem in bankam nalaga izključitvene sporazume, da s sklepanjem partnerskih sporazumov onemogoča direktno konkurenco ter da nalaga zaveze glede obsega transakcij, ki trgovcem in bankam učinkovito omejujejo uporabo storitev tekmecev, tudi če so ti cenejši.

Visina svetovalka Julie Rottenberg je v odzivu na tožbo dejala, da je ta neutemeljena, in zavrnila navedbe o monopolnem položaju. "Ko podjetja in potrošniki izberejo Viso, je to zaradi našega varnega in zanesljivega omrežja, dobre zaščite pred goljufijami in kakovosti storitev, ki jih nudimo," je dejala Rottenbergova.

Podjetje, ki ima sedež v San Franciscu, je imelo leta 2022 na svetovni ravni 18,8 milijarde dolarjev prihodkov iz poslovanja ter visoko operativno maržo 64 odstotkov. Gledano le Severno Ameriko pa je podjetje isto leto beležilo 83-odstotno operativno maržo.