ZDA z UI na globalni lov za elementi, nujnimi za zeleni prehod

Medtem ko se UI-manija vse bolj širi, je vse širši tudi nabor področij, kjer naj bi že kmalu igrala ključno vlogo. Zdaj nekatera podjetja in agencije v ZDA ocenjujejo, da lahko umetna inteligenca pomaga tudi pri boju Združenih držav za ključne minerale, ki so bistveni za proizvodnjo zelenih tehnologij v središču energetskega prehoda.

OGLAS

Umetna inteligenca FOTO: Midjourney icon-expand

Baterije za električna vozila, vetrne turbine in napredni oborožitveni sistemi ... Skupno jim je, da je za izdelavo potrebna ogromna količina surovin: kobalt, baker, litij, nikelj in redke zemlje. Težava za ZDA, ki želijo na tem področju prevladovati, pa je, da so Združene države Amerike že desetletja izven prve lige igralcev, ko gre za te surovine – zaradi vrste okoljskih, gospodarskih, zdravstvenih in političnih skrbi, zaradi česar je Washington postal vse bolj odvisen od dobavnih verig, v katerih prevladuje Kitajska. V zelo podobnem položaju je Evropa. Svetovna energetska tranzicija in zaskrbljenost glede energetske varnosti so ponovno podžgale ZDA v prizadevanjih za zmanjšanje te odvisnosti in zagotovitev novih dobavnih verig. Poleg zakona o zmanjševanju inflacije, kamor je aktualna ameriška administracija vključila ogromne subvencije za zagon domače rudarske industrije, se trudijo razviti tudi celovito strategijo, ko gre za kritične elemente, poroča Foreign Policy.

In pri tem naj bi zdaj pomagala umetna inteligenca. "Mislim, da je uporaba umetne inteligence za pospeševanje hitrosti in zmanjšanje stroškov pri izboljšanju učinkovitosti raziskovanja trenutno v pilotni fazi," je povedala Gracelin Baskaran, direktorica projekta o varnosti kritičnih rudnin v Centru za strateške in mednarodne študije. Pritisk, da je treba na tem področju narediti odločne korake, se je še povečal, ko se je povečala politična volja za spremembe. Senatorja Marco Rubio in Mark Warner sta predlagala zakonodajo, namenjeno povečanju podpore ZDA domačim projektom na področju kritičnih surovin. Zakon bi drastično zvišal carine na uvoz ključnih kitajskih mineralnih izdelkov, vključno s 150-odstotno carino na izdelke, ki jih proizvajajo podjetja v kitajski lasti, in uvedel še višje carine na blago, proizvedeno na koncu verige. Cilj: vzpostaviti dobavno verigo, neodvisno od Pekinga. Toda domača industrija, ki jo je politika leta pomagala spravljati na kolena, danes nima kadrov, vrzeli v strokovnem znanju so ogromne, potem ko se je Zahod odpovedal "umazani industriji in rudarjenju". Zato torej takšna potreba po rešitvah UI. Pa tudi zato, ker se je v letih, ko Zahod ni posvečal pozornosti rudarski industriji, marsikaj spremenilo, nadaljuje FP. Simon Jowitt, ekonomski geolog z Univerze v Nevadi, pravi takole: "V zadnjih 20 letih smo bili priča eksploziji v količini podatkov, ki so na voljo tipičnemu raziskovalnemu projektu. Obstaja ogromno informacij, s katerimi se moramo ukvarjati." In ko gre za analizo podatkov, je umetna inteligenca veliko bolj učinkovita kot skupina ljudi, pravijo poznavalci: "Umetna inteligenca ima potencial za omogočanje cenovno dostopne domače oskrbe s kritičnimi minerali in redkimi zemeljskimi elementi, ki so potrebni za podporo prehodu na čisto energijo. Tehnologija lahko med drugim ponudi vpogled v število, koncentracijo, vrsto, količino in vrednost mineralnih virov."