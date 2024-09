Še slabše, kot se domnevalo. 'Zdaj se krvnik norčuje iz žrtve'

Težave v nemški avtomobilski industriji medtem še kako zadevajo tudi Slovenijo, ki ime dobaviteljsko industrijo, vezano na velike nemške avtomobilske proizvajalce.

Volkswagen je vzpostavil programe rezultatov v vseh znamkah in podjetjih, je dejal Blume. Pri VW pa znižanje stroškov trenutno ni dovolj. "Moja kolega, šef VW Thomas Schäfer in Thomas Schmall, zato skupaj s svojima ekipama pripravljata nadaljnje ukrepe," je dodal Blume. Kaj to zare pomeni, ni povedal.

Zvezni minister za gospodarstvo Robert Habeck iz vrst Zelenih je medtem v Berlinu dejal, da je treba vse odločitve sprejemati v tesnem sodelovanju s socialnimi partnerji in paziti na cilj, da Nemčija ostane močna avtomobilska lokacija. "Vsi vpleteni morajo izpolniti svojo odgovornost za zaposlene na lokacijah."

Habeck je avtomobilsko industrijo označil za temelj Nemčije kot industrijske dežele. "Tako bi moralo tudi ostati." Veliki avtomobilski proizvajalci in njihovi dobavitelji so dobri delodajalci za več deset tisoč zaposlenih, "motorji blaginje" v regijah po vsej državi in gonila inovacij prek meja industrije, meni. "To še bolj velja za VW kot drugega največjega proizvajalca avtomobilov in podjetje tukaj nosi veliko odgovornost."

Kritiki mu sicer že očitajo, da odgovornost nosi tudi njegova stranka s svojimi željami in potezami, ki so oslabile domačo industrijo. "Zdaj se krvnik norčuje iz žrtve," se je glasil le eden od jeznih komentarjev.

Prizadevanja za preoblikovanje avtomobilske industrije so trenutno ogromna, je še dejal Habeck. Cilj je prehod na e-mobilnost. Nemški proizvajalci avtomobilov bi morali slediti konkurenci, meni. Zahteva EU, da se od leta 2035 lahko na novo registrirajo samo vozila, ki niso na notranje izgorevanje, ustvarja to varnost, je dejal Habeck.

Toda de facto prepoved novih avtomobilov z motorji z notranjim izgorevanjem je zelo sporna. Po ustavitvi državnega financiranja nakupa električnih avtomobilov je število novih registracij električnih avtomobilov v Nemčiji močno upadlo.

Zvezna vlada želi zato spodbuditi povpraševanje po električnih avtomobilih kot službenih avtomobilih, poroča DPA. Predvidene so močnejše davčne spodbude. Ustrezen predlog zakona kot del "pobude za rast" naj bi vladni kabinet sprejel v sredo.