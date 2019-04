Zdravi del Agrokorja po novem Fortenova grupa, Mercator za zdaj v slabem delu

Od danes je začela uradno delovati Fortenova grupa, so sporočili iz hrvaškega koncerna Agrokor. Predstavili so tudi novo celostno podobo novega krovnega podjetja, ki je v zeleni barvi (za razliko od rdeče Agrokorjeve).

Na Fortenovo grupo bodo prenesli terjatve Agrokorjevih upnikov in poslovne procese. Največji lastniki nove družbe so ruski banki Sberbank (39,2 odstotka) in VTB (7,5 odstotka) ter lastniki obveznic (25 odstotkov), med katerimi so večinoma ameriški finančni skladi.

Poravnava prinaša tudi dodatno določilo, ki Sberbank odpira možnost zamenjave 18 odstotkov delnic največjega slovenskega trgovca Mercator za delnice nove družbe. Če bo aneks poravnave uveljavljen, bo Sberbank dobila dodatni 1,6-odstotni delež Fortenove ob obstoječih 39,2 odstotka.

Izvajanje sporazuma z upniki bo sicer danes steklo v 77 Agrokorjevih podjetjih na Hrvaškem. 45 insolventnih podjetij vodo vključili v novo družbo prek njihovih zrcalnih podjetij, ki bodo k svojemu imenu dodala besedo plus. Na Fortenovo grupo bodo prenesli tudi 32 Agrokorjevih solventnih podjetjih na Hrvaškem.