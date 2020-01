Zdravje 2030: 'Superbakterije', AI in staršem skriti nezdravi (spletni) trendi

Številni se s to razlago ne strinjajo in opozarjajo predvsem na porast tovrstnih težav med mladimi. Vse več raziskovalcev tudi zanima povezava težav z duševnim zdravjem med mladimi in družbenimi omrežji. Raziskava Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health je tako pokazala, da so mladi, ki na dan na družbenih omrežjih preživijo več kot tri ure na dan, v veliko večji nevarnosti, da se bodo morali spopasti z depresijo, anksioznostjo in drugimi motnjami – še posebej zato, ker ponotranjajo občutke iz virtualnega sveta, kjer je pogosto veliko nadlegovanja, ocenjevanja, vrstniškega verbalnega nasilja pa tudi pretiranega poudarjanja določenih "težav mladih", zaradi česar mladi nato svet dojemajo kot strašljiv kraj, kjer jim preti marsikaj – od nesprejemanja do klimatske apokalipse. Ekološka anksioznost – kot navaja Psychology Today – strah pred tem, da človeštvu zaradi podnebnih sprememb pretijo strašne stvari – celo izumrtje, naj bi bila po zaslugi predvsem najstniških aktivistov, kot je Greta Thunberg, še posebej pogosta med osnovnošolsko in srednješolsko populacijo, pa tudi med študenti in mlajšimi ženskami, ki podnebne spremembe celo navajajo kot razlog, zaradi katerega ne želijo otrok. Pomemben vir dvoumnih informacij, ki pomembno vplivajo na tudi to obliko anksioznosti, pa naj bi bila predvsem družbena omrežja in forumi, kjer se širijo apokaliptične, pretiravanja polne informacije.

Človeštvo "ni popolna slika zdravja" – žal je vse prej kot to, so ugotavljali strokovnjaki v okviru letošnjega Svetovnega ekonomskega foruma v Davosu (WEF).

A v resnici so razmere precej groteskne – na eni strani zdravstvene enačbe so veliki uspehi, na drugi veliki spodrsljaji. Razlike v dostopnosti zdravja med bogatimi in revnimi državami so velikanske, predvsem po zaslugi širjenja neresničnih informacij se vračajo izkoreninjene bolezni, grozijo epidemije raka, debelosti in duševnih motenj, Slovenija pa še zdaleč ni edina država, v kateri zdravstveni sistem kleca pod bremenom starajoče se populacije, pomanjkanja zdravstvenega osebja ter pomanjkanja in slabega razporejanja finančnih sredstev.

Raziskovalka Kira E. Riehm je poudarila, da je"uporaba družbenih omrežjih med najstniki v zadnjih letih eksplodirala", težava pa je, da je to obdobje odraščanja in iskanje samega sebe, kar je za mlado osebo že samo po sebi izziv, pa tudi obdobje, ko se lahko pojavijo težave z mentalnim zdravjem, ki pa jih lahko nepravilna obravnava, samodiagnosticiranje ali "spletno zdravljenje" še poslabša.

Veliko kritik v zadnjih letih leti tudi na gigante, ki imajo v lasti družbena omrežja, aktiviste in celo nekatere univerze, kjer se terapevti izobražujejo. Kritiki jim očitajo, da so v želji po zmanjšanju stigme, ki so jo v preteklosti s seboj prinašale duševne bolezni ali uvrščanje v LGBT-skupine, "normalizirali" nekatere stiske, ki bi potrebovale temeljito strokovno obravnavo – namesto tega se zanje išče instant rešitve. Burna razprava se je vnela predvsem v ZDA in Veliki Britaniji, s porastom števila transspolnih otrok in nižanjem meje, ko lahko začnejo jemati hormonsko terapijo, ki pa lahko na njihovem organizmu pusti trajne posledice. Kritiki aktivistom očitajo, da mladim nebinarnost in spremembo spola predstavljajo kot rešitev problemov, namesto da bi jim omogočili, da se najprej soočijo z bistvom svojih težav. Kako se lahko končajo morda dobronamerni, a nekritični eksperimenti z mladimi, je pred kratkim razkrila youtuberkaElle Palmer, ki se je, ko je bila še osamljena najstnica, ob veliki podpori skupin na družbenih omrežjih, in na podlagi večinoma zgolj pozitivnih objav o transspolnih ljudeh, sredi pubertete odločila za začetek tranzicije s pomočjo hormonov. Pa ne zato, ker bi v resnici želela spremeniti spol, ampak ker je na podlagi zbranih "spletnih informacij" menila, da bo to pravi način, da se izkoplje iz depresije in mračnih misli – pristop, ki ga danes zelo obžaluje.

Strokovnjaki tudi opozarjajo, da imajo starši premalo vpogleda v to, kako čas, preživet na spletu, vpliva na mentalno zdravje njihovih otrok. Med drugim so se na omrežjih, kot je Tumblr, redno pojavljale težave s posamezniki, ki so mlade celo nagovarjali k samomoru, na Youtube pa so se vsule kritike, da ne storijo dovolj, da bi umaknili vsebine, ki pravzaprav poveličujejo duševne motnje. Nekateri, med mladimi izjemno priljubljeni youtuberji, celo prodajajo svoje reklamne izdelke, na katerih se znajdejo napisi, ki poveličujejo depresijo in anksioznost.

Strokovnjaki opozarjajo, da je velika razlika med zmanjševanjem stigme ter normaliziranjem ali celo poveličevanjem duševnih motenj, saj ta pristopa ljudi odvračata od tega, da bi poiskali pomoč in zaživeli s polnimi pljuči.

Po drugi strani pa je tudi na področju mentalnega zdravja velika težava z dostopom do pomoči, so še pred forumom v Davosu ugotovili avtorji poročila. V številnih državah v razvoju sta namreč na 100.000 ljudi zgolj dva primerno usposobljena strokovnjaka.

Nezdravi trendi ali fenomen Tess Holliday

Na pohodu so tudi rak, sladkorna bolezen, bolezni srca in ožilja, ugotavljajo strokovnjaki. Težava – življenjski slog s premalo gibanja in preveč (nezdrave) hrane. Zanimivo pa tudi na tem področju trčimo ob družbena omrežja.

Če je še pred kratkim veljalo, da je družba podpirala vsakogar, ki je stremel k zdravemu življenju in izgubi kakšnega odvečnega kilograma, se je namreč vprašanje telesnega zdravja in proporcev v zadnjih letih predvsem v ZDA spremenilo v politično temo, po zaslugi družbenih omrežij pa se rezultati tamkajšnje "debate" širijo tudi na staro celino. Na drugi strani Atlantika, v ZDA, v razpravi prevladujejo zagovorniki "pozitivnega odnosa do telesa", njihovim argumentom sledijo upravljavci platform, kot so Instagram, Youtube ali Facebook, ter v veliki meri tudi (ženski) mediji. Rezultat – trend zagovarjanja "lepote pri vseh velikostih", je postregel z idejo, da hujšanje nikoli ni pozitivno, saj "diete tako ali tako ne delujejo", kot primer oseb s "pozitivnim odnosom do telesa" pa zagovorniki tovrstnih idej izpostavljajo manekenko Tess Holliday, ki pri okoli 165 centimetrih telesne višine tehta več kot 125 kilogramov.