Zdravniki v EU se starajo: delajo tudi starejši od 75 let

Prebivalstvo se stara in s tem se povečuje potreba po zdravstveni oskrbi, a hkrati se stara tudi struktura zdravnikov v Evropski uniji. Več kot 40 odstotkov zdravnikov v 12 državah EU je bilo v letu 2022 starejših od 55 let, kažejo zadnji podatki Eurostata. V Italiji imajo največji delež (skoraj 27 odstotkov) zdravnikov, ki so starejši od 65 let. Sledita ji Madžarska in Estonija, kjer je delež zdravnikov nad 65 let okoli 22-odstoten.

Nemčija ima največji delež (več kot 36 odstotkov) svojih zdravnikov v starostni skupini med 55 in 64 let, podobno visok delež (okoli 34 odstotkov) te starostne skupine ima Bolgarija. Sledi Latvija, kjer je 27 odstotkov zdravnikov starih med 55 in 64 let. V Sloveniji je ta delež 20-odstotni.