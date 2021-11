Združenje nemških gospodarskih zbornic poziva k reformam Svetovne trgovinske organizacije

S ponovno aktivacijo blokiranega mehanizma za reševanje sporov bi bilo po mnenju izvršnega direktorja za zunanjo trgovino pri DIHK Volkerja Treierja mogoče odpraviti trgovinske spore in izboljšati sposobnost načrtovanja za mednarodno dejavna podjetja.

Kot so sporočili iz Slovensko-nemške gospodarske zbornice, je za nemško gospodarstvo izredno pomembno, da se odpravijo dolgotrajne blokade pri pogajanjih. "Dve tretjini vsega neevropskega izvoza nemških podjetij temelji izključno na pravilih Svetovne trgovinske organizacije, vendar ta pravila niso sledila velikim gospodarskim spremembam v zadnjih letih. Zato je še toliko bolj pomembno, da večstranski trgovinski sistem prilagodimo prihodnosti," izpostavlja Treier.

V združenju pri tem ocenjujejo, da bi zdravstveni sporazum Svetovne trgovinske organizacije lahko pripomogel k odpravi trgovinskih ovir za izdelke, ki so ključni pri premagovanju pandemije, kot so cepiva, zdravila ali zdravstveno blago, ter prispeval k zmanjšanju carin in izvoznih omejitev. "Globalna pandemija zahteva tudi globalne odzive na področju trgovinske politike, a carine in druge trgovinske ovire marsikje še vedno ovirajo izmenjavo pomembnega medicinskega blaga," dodaja.