Združenje poziva k umiku namere za zvišanje DDV na sladke pijače

Prodaja pijač FOTO: Shutterstock icon-expand

"Namesto da bi se osredotočili na ozaveščanje in izobraževanje prebivalcev o zdravi prehrani in življenjskem slogu, se je vlada odločila za ukrep, ki bo morda res dvignil cene pijač, lahko pa tudi ne," so v današnjem sporočilu zapisali v združenju, ki deluje pri Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij v okviru Gospodarske zbornice Slovenije (GZS). Trdijo, da po dosedanjih izkušnjah iz drugih držav, ki so se odločile za višje davke, potrošniki niso bistveno zmanjšali porabe. Izdelke priznanih blagovnih znamk so zamenjali cenejši in običajno tudi manj kakovostni izdelki, okrepil pa se je tudi sivi trg, so navedli. Združenje "z ogorčenjem spremlja ukrepe vlade, s katerimi želi usmerjati zdravstveno in prehransko politiko preko dviga davkov samo za določene skupine živil".

Osnutek davčnih sprememb, ki je od 3. junija do 3. julija v javni obravnavi, predvideva, da se bo stopnja DDV na sladke in energijske pijače, pri čemer naravni sadni sokovi in vode brez dodanega sladkorja ne bi bili vključeni, zvišala z 9,5 odstotka na 22 odstotkov.