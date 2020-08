Združeno kraljestvo zaradi covida-19 tudi uradno v recesiji

20,4-odstotni upad BDP v drugem četrtletju je drugi največji od leta 1955, ko so začeli z beleženjem. Gre za prvo recesijo po letu 2009. Ta novica sledi torkovemu poročilo, da je več sto tisoč ljudi izgubilo službo.

Številke kažejo, da Velika Britanija plačuje visoko ceno za "zamudo" pri zaprtju države v marcu. Največje četrtletne padce doslej so beležile storitve, proizvodnja in gradbeništvo, dejavnosti, ki so jih omejevalni ukrepi najbolj prizadeli. Prav tako je upadla zasebna potrošnja in državne investicije.

Kljub temu kaže, da se gospodarstvo precej hitro pobira ob ponovnem odpiranju države in sproščanju ukrepov. BDP je pretekli mesec zrasel za 8,7 odstotkov, kar je več, kot so pričakovali ekonomisti. "Gospodarstvo je junija po ponovnem odprtju trgovin, povečanju proizvodnje v tovarnah in krepitvi gradnje hiš začelo okrevati," je dejal Jonathan Athows statističnega urada.