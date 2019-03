Že 51. zapored podelili gospodarske oskarje

Nagrajenci so žirijo med drugim prepričali s svojimi poslovnimi rezultati. Njihova skupna dodana vrednost je v povprečju v zadnjih petih letih vsako leto zrasla za 7,4 odstotka, kar je približno 60 odstotkov hitreje od rasti v slovenskem gospodarstvu. Tri četrtine svoje prodaje ustvarijo na tujih trgih. Njihova zadolženost oz. razmerje med dolgom in EBITDA je 1,2, kar je enkrat manj od slovenskega gospodarstva.

Nagrade za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke s strani Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) so prejeli generalni direktor družbe Eti Elektroelement Tomaž Berginc , direktor podjetja Saubermacher Slovenija Rudolf Horvat , predsednik uprave družbe Stilles Rok Barbič , direktor Duola Dušan Olaj , glavni direktor družbe Inea Peter Kosin ter direktor Tiskarne Jesenek Srečko Jesenek.

"Lahko bi jih opisali kot podjetja, ki imajo nadpovprečno visoko produktivnost, so zagrizeni izvozniki, so nezadolženi, vlagajo v zaposlene, izplačujejo nadpovprečne plače glede na svojo dejavnost in skrbijo za prihodnost. Za investicije namreč namenjajo okoli sedem odstotkov svoje letne prodaje, kar je 40 odstotkov več kot sicer v slovenskem gospodarstvu," je poudarila generalna direktorica zbornice Sonja Šmuc.

Pahor: 'Če hočemo biti ambicioznejši, bomo morali skupaj zavihati rokave'

Predsednik države Borut Pahorje gospodarstvenike pozval, naj na politiko naslovijo zahtevo po širšem socialnem dogovoru. Poudaril je, da je letošnje leto tudi zadnje idealno leto za strukturno ukrepanje države. Opozoril je na napovedi o upočasnjevanju globalne in zlasti evropske gospodarske rasti.

"Slovenija v tem času uživa relativno politično stabilnost, imamo relativno ugodne gospodarske in socialne okoliščine in v osnovi bolj zdravo gospodarstvo kot pred krizo leta 2009. Toda tako stanje ne bo trajalo večno,"je posvaril Pahor. Ker ima Slovenija na zunanje okoliščine malo vpliva, se mora osredotočiti na domačo nalogo, to je pripravo in izvedbo potrebnih strukturnih ukrepov.

Predsednik države je pozval k previdni in preudarni fiskalni politiki. Slovenija po njegovi oceni potrebuje "robusten socialni dogovor, ki bi bil sklenjen v okoliščinah relativnega političnega in socialnega miru, brez Damoklejevega meča recesije in pospremljen z dobrodošlimi izkušnjami vseh partnerjev iz težkega obdobja med zadnjo krizo in po njej".