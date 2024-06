Že druga vloga: na Kitajskem želijo proizvajati čudežno zdravilo za hujšanje

Še en kitajski proizvajalec zdravil je torej zaprosil za dovoljenje za prodajo generične različice Novo Nordiskovega zdravila Ozempic na Kitajskem. Livzon Pharmaceutical Group je sporočil, da podružnica išče dovoljenje za zdravilo za uravnavanje krvnega sladkorja pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2 in zmanjšanje tveganja večjih neželenih srčno-žilnih dogodkov pri tistih, ki imajo tudi srčno-žilne bolezni, poroča Reuters.

Apetiti kitajskih proizvajalcev niso presenetljivi. Prodaja Ozempica na Kitajskem se je lani več kot podvojila na vrednost skoraj 650 milijonov evrov, ali pet odstotkov celotne svetovne prodaje. Podjetje pa pričakuje odobritev tudi za svoje povezano zdravilo za hujšanje Wegovy.

Poleg tega naj bi na Kitajskem patent za semaglutid, aktivno sestavino, ki se uporablja v Ozempicu in Wegovyju, potekel leta 2026. Če bi družba izgubila v pravnem boju pa še prej.

Livzon je sicer eno od več lokalnih podjetij, ki razvijajo lastne različice zdravil na osnovi semaglutida, in je drugo, ki se je prijavilo za prodajo po Hangzhou Jiuyuan Gene Engineering v začetku tega leta.

Ozempic je bil na Kitajskem odobren za zdravljenje sladkorne bolezni leta 2021, vendar je njegova sestavina proti debelosti, semaglutid, spodbudila povpraševanje po tem, kar mnogi Kitajci imenujejo "zdravilo za hujšanje spletnih zvezdnikov", piše Al Jazeera.

Kitajski spletni zvezdniki sredstvo še naprej neumorno propagirajo.

"Na splošno je vitkost lepotni standard za ženske na Kitajskem in nekatere so to celo pripravljene pokazati in si prizadevati za to celo na škodo svojega zdravja," Pan Wang, višji predavatelj kitajskih in azijskih študij na avstralski Univerzi New Južni Wales, pravi za Al Jazeero.

Nekoč vitka Kitajska ima sicer danes resne težave z debelostjo. Približno polovica prebivalstva ima namreč čezmerno telesno težo.