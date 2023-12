Že drugič zapored brez dviga obrestnih mer. Spomladi prva znižanja?

Osrednja obrestna mera za operacije glavnega refinanciranja je trenutno pri 4,50 odstotka in s tem najvišje od časa pred zadnjo finančno in gospodarsko krizo. Depozitna obrestna mera, po kateri banke nalagajo sredstva pri centralnih bankah območja z evrom, pa je npr. pri štirih odstotkih in s tem na najvišji ravni od uvedbe evra leta 1999.

Če se je še do nedavnega veljalo mnenje, da bo svet ECB zdaj dlje časa, celo do konca naslednjega poletja, v prizadevanjih za vzdržno znižanje inflacije pustil obrestne mere nespremenjene, se v zadnjih dneh krepijo ugibanja, da bi lahko že spomladi prišlo do prvih znižanj.

Splošna letna inflacija v evrskem območju je namreč novembra upadla na 2,4 odstotka, kar je nova najnižja raven v več kot dveh letih. Za varuhe denarne politike je še bolj pomembno padanje osnovne inflacije, torej tiste brez cen energije in hrane, ki je novembra dosegla 4,2 odstotka, če pa se iz izračuna izloči še alkohol in tobak, pa na 3,6 odstotka.

Četudi so razlike v stopnjah inflacije med članicami precejšnje, to vendarle pomeni, da se cenovni pritiski umirjajo. Sočasno pa vlada zaskrbljenost glede razvoja gospodarske dejavnosti v nekaterih velikih evrskih državah.

Trgi bodo tako danes pozorni na morebitne signale sveta ECB in predsednice centralne banke Christine Lagarde v tej smeri, čeprav poznavalci jasnejših znakov še ne pričakujejo. Lagarde in nekateri drugi člani sveta so v zadnjih tednih večkrat opozorili, da bi bili takšni namigi preuranjeni in da še ni čas za zmagoslavje v boju z inflacijo. Še vedno so prisotni tudi strahovi pred morebitnimi novimi cenovnimi šoki.