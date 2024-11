Že naslednje leto sekcijsko merjenje hitrosti na kar štirih odsekih

Pomen ukrepov za zmanjšanje zastojev je izpostavil tudi predsednik uprave Darsa Andrej Ribič. Izpostavil je dolgoletno sodelovanje z univerzama v Ljubljani in Mariboru pri razvoju rešitev na področju vzdrževanja, obnove in novogradenj, predvsem s poudarkom na prometni varnosti in pretočnosti. "To sodelovanje vključuje podporo univerz pri testiranju in evalvaciji rešitev ter pri prenosu teoretičnih znanj v prakso," so zapisali v poznejšem sporočilu za javnost.

Gre za pomembne projekte, s katerimi bodo lažje reševali izzive na slovenskih avtocestah, je ocenila Bratuškova. "Avtoceste bodo tako bolj pretočne in lažje prevozne, uporabniki pa bolj zadovoljni," je dejala v izjavi za medije po srečanju v Darsovem nadzornem centru v bližini Ljubljane. "Smo namreč v obdobju, ko se bodo začela zelo intenzivna dela na ljubljanskem obroču in v okolici, zato pričakujemo kar precej zastojev. Ravno s temi sistemi in drugimi ukrepi, ki jih imamo na voljo, bi radi čim bolj povečali pretočnost ali jo vsaj ohranili na obstoječi ravni," je povedal Ribič.

Dars je podpisal tudi pogodbo o sodelovanju z ljubljansko in mariborsko univerzo pri uvajanju pametnih sistemov upravljanja prometa. Kot enega takšnih je Ribič izpostavil zaznavanje gostote prometa prek optičnega omrežja ob avtocestah in prilagajanje omejitev hitrosti za zmanjševanje zastojev. Za dosego ciljev na tem področju pa je nujna tudi primerna vozniška kultura vsakega posameznika, je poudaril.

Predsednik uprave je med projekti, ki so v teku, izpostavil upravljanje hitrosti, zaznavanje prometa z optiko, umetno inteligenco na področju upravljanja prometa, kooperativne inteligentne transportne sisteme (C-ITS) in celovito obnovo nadzornega centra Ljubljana. "To je naš največji nadzorni center, od koder poteka vodenje ter upravljanje prometa in obveščanje o stanju in razmerah na avtocestnem ter državnem cestnem omrežju. Nadzorni center se bo z obnovo, ki je v teku, tehnološko posodobil do konca leta 2025," so dodali.