Že naslednje leto v uri in pol iz Maribora v Ljubljano?

Po končanju obnove štajerskega kraka prihodnje leto sledi tudi prenova gorenjske proge iz Ljubljane proti Jesenicam. "Začelo se bo s predorom Karavanke, ki ga prenavljamo skupaj z Avstrijci. Mislim, da ne bo takšnih zapletov kot pri avtocesti," je izpostavil. Prenavljali bodo tudi določene odseke na gorenjski progi, ki je po njegovih besedah ena ključnih za potniški promet. "Upam, da čim prej pridemo do dvotirnosti, vsaj do Kranja," je dejal.

Nadomestni prevoz povzroča zamude in slabšo kakovost, ampak gre za davek, ki ga je treba plačati, da v čim krajšem času pridemo do sodobne infrastrukture na tem odseku, je dodal. "Konec prihodnjega leta bo lahko vlak iz Maribora v Ljubljano s postankom v Celju pripeljal v 90 minutah, kar pa je že velik korak naprej v sodobnem potniškem prometu," je poudaril Mes.

Projekt Emonika še živi

Med najtežje pričakovanimi projekti železnic pa še naprej ostaja Emonika. Kot je spomnil Mes, je ta od konca lanskega leta razdeljen na dva dela, javnega in zasebnega. Slednji je v lasti madžarske družbe, po informacijah SŽ pa se dela na tem, da projekt vendarle steče. Dela na javnem in zasebnem delu naj bi izvajali sočasno, kar bi pomenilo, da bi se proga zapirala samo enkrat.

Po poročanju medijev je sicer zasebni del Emonike v lastni družbe Mendota Invest, registrirane v Ljubljani. Lastnik tega podjetja je madžarska finančna družba Ho Me 2000 Vagyonkezelo, za njo pa naj bi stala madžarska banka OTP.

"Ključno je, da bosta prevozna vsaj en ali dva tira. Gradnja se bo torej morala izvajati pri odprtem prometu, kar podraži projekt, hkrati pa je to nujno, saj gre čez to postajo večina tovornih in potniških vlakov," je izpostavil Mes. Po Mesovih besedah je treba zdaj pripraviti dokončne projekte, vložiti vlogo za gradbeno dovoljenje in objaviti razpise za dela.

Projekti so po njegovih ocenah sicer večinoma že narejeni, treba pa jih je odkupiti. Kot je pojasnil, so namreč večinoma že v fazi, kjer niso potrebne velike spremembe. Prihodnje leto bi bila lahko objavljena javna naročila za avtobusno postajo, zasebniki pa bi verjetno s svojimi razpisi kmalu sledili, je ocenil.