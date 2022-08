Julija so bili gostinski računi na Hrvaškem v primerjavi z istim mesecem leta 2019 višji za 49 odstotkov. Vseeno hrvaški gostinci in hotelirji za pomoč prosijo vlado, poroča dnevnik.hr.

Pravijo, da jih bodo cene energentov, ki so tudi do štirikrat višje, uničile. Zdaj za pokrivanje dodatnih stroškov porabljajo dobiček, jeseni, ko bodo turisti odšli in jih čaka kruta realnost, pa se lahko zgodi, da bodo morali zapirati vrata.

"Borba je, boj na vseh frontah," je za medij dejal znani zagrebški gostinec Zlatko Puntijar, ki ima rad, da je vse vrhunsko. A zadnji meseci se ne odvijajo po njegovih željah.

Ni mu všeč, ko se letošnje leto primerja z letom 2019. Gostinci si po njegovih besedah še niso opomogli od korone, kriza pa je, izpostavlja, spremenila tudi navade gostov. "Želeli so samo njoke. Tega nisem hotel postreči, ker to ne more biti dobro," je dejal.

"Posamezni gostinci so zaradi pomanjkanja delovne sile ter naraščajočih cen vseh živil in energentov prisiljeni skrajšati delovni čas," pa je za dnevnik.hr dejal Ivan Tadić, sekretar Združenja zagrebških gostincev.

Gostinci sicer pričakujejo, da bodo prave razsežnosti krize videli šele jeseni. "Bojimo se inflacije in dejstva, da je naš denar vreden 25 odstotkov manj kot lani. Ne moremo biti optimistični," je dejal Tadić.

"Če določenih ukrepov ne bomo sprejeli, so lahko posledice takšne, da bo koronska situacija videti kot otroška igra," je ocenil Bernard Zenzerović, direktor Združenja delodajalcev v hotelirstvu.

Hoteli so sicer polni, a to ne rešuje težav, pravijo hotelirji. "Stroški dela so se povečali za 15 odstotkov, stroški nabave pijače, hrane in opreme med 15 in 35 odstotkov, stroški energije pa za 300 do 400 odstotkov," je povedal Zenzerović. "Vsi vhodni stroški so se tako povečali, da rast cen tega ne bo mogla nadomestiti, kar bo najedalo naše dobičke," je dodal.

Na ukrepe oblasti še čakajo, je pa guverner Hrvaške narodne banke Boris Vujčić, ko je januarja udarila inflacija, potrošnikom predlagal naslednje: "Če vidite, da vam nekdo dviguje cene, pojdite k drugemu."