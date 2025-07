Zelena luč Evropske komisije: Zalando v prevzem About You

Iz Zalanda s sedežem v Berlinu so konec leta 2024 sporočili, da za delnico trgovca About You ponujajo 6,50 evra. S tem je vrednost prevzemne tarče ocenjena na približno 1,2 milijarde evrov.

Zalando si po besedah enega od glavnih direktorjev Roberta Gentza od združitve obeta, da bo pokril večji delež evropskega spletnega trga z oblačili, obutvijo in modnimi dodatki. Do leta 2028 naj bi združeno podjetje povečevalo vrednostni in količinski obseg prodaje v povprečju za pet do 10 odstotkov na leto.

Prek Zalanda nakupuje več kot 50 milijonov ljudi, medtem ko ima About You več kot 12 milijonov aktivnih kupcev, so ob napovedi prevzema navedli v sporočilu za javnost. Oba sta prisotna tudi na slovenskem trgu.