Zelena luč predlogu Zakona o varstvu okolja: trenutni sistem ne dosega okoljskih ciljev

Predlog zakona zajema vse dele okolja – zrak, vodo, ohranjanje narave in druge – in instrumentalne pristope varovanja okolja od načrtovanja in presoje vplivov na okolje do dovoljenj. Uveljavlja temeljna načela in pristope za vso zakonodajo z okoljskega področja ter daje podlago za podzakonske akte, so po seji vlade sporočili z vladnega urada za komuniciranje.

Predlog celovito ureja ravnanje z odpadki, vključno z določitvijo temeljnih pravil ravnanja z odpadki, pogojev in meril za prenehanje statusa odpadka ter ureditvijo sistema proizvajalčeve razširjene odgovornosti. Slednjega mora Slovenija uvesti zaradi prenosa evropske direktive.

Trenutni sistem ne zagotavlja odgovornega ravnanja z odpadno embalažo in ne dosega okoljskih ciljev. Komunalna odpadna embalaža se kopiči v skladiščih izvajalcev javnih služb, saj odgovorna podjetja ne izvajajo obveznosti odvoza, izpostavlja urad za komuniciranje.