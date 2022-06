Avtomobilska industrija skeptična do predloga EU o zelenem prehodu

Napoved o prepovedi prodaje bencinarjev in dizlov v Evropski uniji z letom 2035 odmeva. Padajo prva opozorila, da stroški zelenega prehoda ne smejo pasti samo na pleča kupcev avtomobilov. Vsi se sprašujejo tudi, kaj ta napoved pomeni za cene avtomobilov. Evropski parlament bo zdaj začel pogajanja z državami članicami, spremembe besedila naj bi bile tako še možne, zdaj pa to predvideva zmanjšanje izpustov v cestnem prometu za polovico že do konca desetletja. Nekateri proizvajalci avtomobilov so že napovedali, da bodo še pred omenjenim datumom postali povsem električne znamke. Pa je rešitev problema onesnaženosti res tako enostavna, da bi se ga dalo odpraviti zgolj z zamenjavo pogona v avtomobilih?

