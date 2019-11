Želijo si nove poslovne stavbe, saj so delovni pogoji v zdajšnji nevzdržni

Družba Slovenski državni gozdovi si želi novo poslovno stavbo, saj so v sedanji, kot pravi direktor, razmere za delo nemogoče, plačujejo pa tudi visoko najemnino. Vlada je gradnjo nove stavbe predvidela že ob ustanovitvi podjetja in naložbo ocenila na 1,8 milijona evrov, a so ponudbe za gradnjo v Kočevju poskočile na kar pet milijonov. Ali zato nadzorniki odločitve o gradnji niso potrdili?