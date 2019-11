Zgodovinski dosežek: airbusov A320 prehitel boeing 737 v številu naročenih letal

Evropski proizvajalec letal Airbus je z modelom A320 prehitel najbolj prodajano letalo ameriškega proizvajalca Boeing 737. A320 je tako najbolj prodajano potniško letalo vseh časov, misija, ki so jo pred 50 let začeli v Evropi postaja vse večja realnost.

Prvi 737 je bil označen z 737-100 in je poletel že davnega leta 1967. Po svetu je trenutno največ 737 serije Next Generation (oznake med 737-600 do 737-900), teh je bilo izdelanih več kot 6.800, kar predstavlja največji delež vseh izdelanih letal 737. Za primerjavo, Airbus je svoj model A320 začel ustvarjati leta 1984, prvi je v zrak poletel leta 1987, torej dvajset let po Boeingovem najbolj prodajanem modelu.

Airbus je postal najbolj popularna verzija ozkotrupnega letala vseh časov. FOTO: Airbus

Tako Airbus kot Boeing sta objavila podatke o naročilih in dobavah do oktobra 2019, v njih tako vidimo, da je Airbus dobil 15.193 naročil, Boeing pa 15.136. Gre za pomemben mejnik in željo evropskega proizvajalca, da postane konkurent, ki jo je ustvaril kljub 20 letnem zaostanku v predstavitvi letala javnosti. Airbus je bil pri tem tako uspešen, da je v manj kot desetih letih uspel postati resen konkurent, od leta 2000 pa je na svetu nastal duopol Airbus-Boeing, ki je nadzoroval praktično celotno tržišče. Vsa leta so se izmenjavali pri tem, kdo je posamezno leto prodal več letal, a sta padca dveh maxov zabila žebelj v krsto, ki je omogočal, da je A320 v naročilih prehitel 737.

Airbus je izdelal več kot 9.000 letal A320 v vseh verzijah: A318, A319, A320, A321 FOTO: AP

Boeing je moral s 737 ponujati več kot s prejšnjimi letali, saj je vstop Airbusa pošteno premešal karte pri letalskih proizvajalcih. Podjetje iz Seattla se je največjega konkurenta v prejšnjemu stoletju McDonnel Douglasa znebilo tako, da so ga prevzeli, a z Airbusom ni bilo tako enostavno. 737-800 je bil odgovor na zelo uspešno letalo airbus A320, ki se je dobro prijelo pri naročnikih in je v zadnjih letih tudi bolj uspešno po številu prodanih in dobavljenih letal. Airbus je v novem tisočletju naredil varianto Neo, ki je bila boljša od 737 Next Generation, zato so Američani morali trgu ponuditi boljšo varianto uspešnega 737 – ponudili so varianto MAX. Razlika med A320 Neo in 737 MAX je že v osnovi – A320 je poletel v zrak 20 let kasneje in je nastal s pomočjo računalniških modelov in testiranj, medtem ko je 737 nastal še na "star način", z risanjem in testiranjem v vetrovnih predorih.Vse to je usodno pripeljalo do tega, da je Boeing v nižanju stroškov in zadovoljovanju trga šel korak predaleč.

Prvi 737 je poletel leta 1967. FOTO: Boeing

Boeing še vedno vodi v številu dobavljenih letal, a se ta razlika hitro manjša. Samo oktobra je Airbus svojim strankam odposlal 77 letal, od tega 59 A320, njihovi ameriški tekmeci pa le 20 letal. Kot je zapisal Airbus: "A320 vzleti ali pristane vsake 1,6 sekunde. Od vročine v puščavi do ledenih antarktično vzletno-pristajalnih stez, "mestnih" s kratkimi vzletno-pristajalnimi stezami, do oddaljenih višinskih letališč lahko A320 potnike pelje kamorkoli." A320, A220, A330, A350, A380 in BelugaXL hkrati v zraku za Airbusov rojstni dan